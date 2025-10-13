王識賢《絕勝》演12強總教練！笑虧曾豪駒不敢：要叫我學長

電影《絕勝》由導演姜瑞智（左起）、導演王維明執導、王識賢、鳳小岳攜手演出。（瀚草文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《絕勝》（Team Fantastic）依據2024年世界棒球12強賽台灣隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發而創作，今天（13日）舉行開拍記者會，宣布王識賢將演出總教練曾豪駒，鳳小岳飾演領隊，被問到曾豪駒有沒有叫他好好演？王識賢笑說：「他不敢啦！」因為曾豪駒反而還要叫他學長。

《絕勝》中華職棒大聯盟會長蔡其昌（中）特別將中華隊球衣授予主創團隊，象徵將奪冠重任交付主創團隊，王識賢（左起）、導演王維明、導演姜瑞智、鳳小岳。（瀚草文創提供）

《絕勝》今天上午在台北大巨蛋舉行記者會，該片由姜瑞智、王維明執導，王識賢、鳳小岳主演，姜瑞形容自己像個教練，拍電影就像準備比賽一樣，現在終於要上場了。身兼電影出品人的王維明同樣開心又緊張，每一場球賽都像動作片，當初看12強決賽時，與王識賢一樣眼淚都奪眶而出。

電影《絕勝》宣布總教練曾豪駒由王識賢擔綱。（瀚草文創提供）

王識賢這次飾演12強冠軍總教練曾豪駒，開心又興奮，要演一個真真實實在面前的人，感到壓力很大，不過他跟曾豪駒會面時，一開口就叫王識賢「學長」，讓王識賢笑說：「壓力減半，他非常親和。」王識賢表示，自己有問曾豪駒拿到冠軍時在想什麼，曾豪駒回應他「終於可以好好休息了」。

電影《絕勝》重磅公佈鳳小岳飾演領隊，化身最強後勤人員。（瀚草文創提供）

王識賢是台北體院出身（現台北市立大學），過去是踢足球的，他感慨：「我從球場走到演藝圈舞台，現在重新穿上釘鞋、踩上草坪，這是很幸福的事情，我在綠油油的草坪上有很多回憶。」他也能理解運動員的心情，他回憶起有一次身為隊長的他在一場關鍵球賽上沒能踢進去，「那個陰影沒有5、6年是出不來的，壓力不是一般人可以想像的，看到傑憲說打擊率不好的時候，什麼時候能走出來不知道，生理心理壓力煎熬，折磨非常痛苦。」

電影《絕勝》由導演姜瑞智（左起）、導演王維明執導、王識賢、鳳小岳攜手演。（瀚草文創提供）

王識賢與姜瑞智合作《角頭》系列，今年又於《絕勝》中「鬥陣欸」，被問到「從球棒隊變成棒球隊」的心情，姜瑞智笑說：「雖然載具是相同的，不過目的不同。」王識賢也認同姜瑞智說的「這是一場博奕」，輸贏是一定要的，不過角色更重要的是「態度」。至於王識賢與鳳小岳曾經在15年前一起演出過電影《艋舺》，王識賢大讚鳳小岳：「越來越帥，有查甫人的氣味，小時候就像小孩一樣。」

鳳小岳飾演的角色是個領隊，會涉略一些情蒐的工作，並沒有原型人物。鳳小岳請教了許多球員之外，今天遇到立委、中職會長蔡其昌，蔡其昌也與他聊了不少，「會長跟我說，我知道你要演的那個人是誰，說唉呀你這個角色真的很不容易啊，他就是心裡有很多對角色的情感，馬上開始跟我勾肩搭背、拉近距離，這樣子的題材，他是很樂意去分享的。」

