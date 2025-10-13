八點檔女星拍吻戲出事了 雙腿凍僵被緊急攙扶回休息室

〔記者李紹綾／台北報導〕盧彥澤、何宜珊在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「中和」和「春燕」CP，受到觀眾喜愛，兩人將上演浪漫的粉紅情節，這對情侶在海邊互訴情意後，上演純愛吻戲。

何宜珊（左）拍攝《寶島西米樂 傳承》吻戲之前狂喊緊張。（台視提供）

盧彥澤雖然拍過許多吻戲，對象不分男女，但這回面對何宜珊仍緊張不已，他害羞笑說：「我現在都不敢看宜珊的眼睛。」還不自覺和對方保持「物理性安全距離」。不過他也有備而來，特地準備了喉糖、護唇膏與口腔噴霧，保持最佳狀態，語帶自信表示：「I am a Good Kisser！」

盧彥澤（右）在《寶島西米樂 傳承》終於鼓起勇氣向何宜珊（左）告白。（台視提供）

盧彥澤自曝人生沒收過浪漫告白，回想當初向太太求婚時，他選在貓空纜車上單膝下跪告白：「我們可不可以繼續走下去？那我們去登記吧！」讓何宜珊聽了羨慕直呼：「好浪漫喔！」隨即分享自己老公的「直男式」浪漫：「我們在燒烤店用餐，他突然拿出戒指求婚。」

雖然這場浪漫吻戲場景和氣氛唯美，但拍攝過程卻被天氣搗亂，因為當時寒流來襲，加上海風不斷襲來，盧彥澤被陣陣冷風吹到頭痛，眼睛也快張不開，苦笑說：「真的很剛好，出外景都是寒流來。風太大吹得眼睛很乾澀，我的右眼現在還無法對焦。」冷到連大腿都不斷顫抖，回到休息室才發現連膝蓋都酸痛。他自嘲：「該不會是年紀到了吧！」

何宜珊頭髮被吹亂不說，身上僅穿著單薄的洋裝，雙腿幾乎被凍僵，大喊：「我的腳抬不起來。」最後靠著工作人員合力攙扶才走上階梯回休息室，讓何宜珊反悔笑說：「好像其實燒烤店求婚也不錯。」盧彥澤則說：「本來以為浪漫的戲，應該可以順利地拍完，沒想到周遭的環境還是給了我們一個很特別的考驗。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道播出，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5至7點播出。

