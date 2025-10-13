自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

告五人入圍金馬獎 屬馬的任賢齊貼心送「吉祥物」還合唱失戀神曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人在本屆金馬獎以他們為電影《有病才會喜歡你》打造的《我天生－有病版》入圍最佳原創電影歌曲，首度角逐金馬獎項，前兩天去香港開唱，屬馬的師兄任賢齊特別帶來「吉祥物」給予祝福，也擔任嘉賓和告五人一起合唱。

告五人香港開唱，師兄任賢齊（右二）驚喜現身合唱。（相信音樂提供）告五人香港開唱，師兄任賢齊（右二）驚喜現身合唱。（相信音樂提供）

這次告五人到香港舉辦「黑夜狂奔」巡演，開箱造型如船的全新場地TIDES，揪2000人「船上開派對」，歌迷隨著他們的歌曲又唱又跳，點歌時段，任賢齊突然驚喜現身，屬馬的他帶著三匹代表告五人的迷你賽馬玩偶當成吉祥物，並說：「祝福告五人一路狂奔、馬到成功，金馬獎順利手到擒來！」任賢齊也和告五人合唱被網友形容為「失戀神曲」的《在這座城市遺失了你》，以及他自己的歌曲《對摺》。

告五人入圍金馬獎，任賢齊（右二）送上賽馬玩偶祝福得獎。（相信音樂提供）告五人入圍金馬獎，任賢齊（右二）送上賽馬玩偶祝福得獎。（相信音樂提供）

告五人在香港船造型的live house演出。（相信音樂提供）告五人在香港船造型的live house演出。（相信音樂提供）

告五人的《法蘭西多士》正是在香港演出時產生靈感的作品，這次到香港開唱，也獻唱粵語作品《成長的錯》，另外雲安還即興唱了已故巨星張國榮的《追》，全場歌迷立刻加入合唱，犬青當場「抓包」虧雲安：「你偷練喔！」雲安笑回：「我連這個都沒跟你說嗎？」忙完香港演出，告五人10月26日將到日本大阪開唱，11月8日則到東京演出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中