告五人入圍金馬獎 屬馬的任賢齊貼心送「吉祥物」還合唱失戀神曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人在本屆金馬獎以他們為電影《有病才會喜歡你》打造的《我天生－有病版》入圍最佳原創電影歌曲，首度角逐金馬獎項，前兩天去香港開唱，屬馬的師兄任賢齊特別帶來「吉祥物」給予祝福，也擔任嘉賓和告五人一起合唱。

告五人香港開唱，師兄任賢齊（右二）驚喜現身合唱。（相信音樂提供）

這次告五人到香港舉辦「黑夜狂奔」巡演，開箱造型如船的全新場地TIDES，揪2000人「船上開派對」，歌迷隨著他們的歌曲又唱又跳，點歌時段，任賢齊突然驚喜現身，屬馬的他帶著三匹代表告五人的迷你賽馬玩偶當成吉祥物，並說：「祝福告五人一路狂奔、馬到成功，金馬獎順利手到擒來！」任賢齊也和告五人合唱被網友形容為「失戀神曲」的《在這座城市遺失了你》，以及他自己的歌曲《對摺》。

告五人入圍金馬獎，任賢齊（右二）送上賽馬玩偶祝福得獎。（相信音樂提供）

告五人在香港船造型的live house演出。（相信音樂提供）

告五人的《法蘭西多士》正是在香港演出時產生靈感的作品，這次到香港開唱，也獻唱粵語作品《成長的錯》，另外雲安還即興唱了已故巨星張國榮的《追》，全場歌迷立刻加入合唱，犬青當場「抓包」虧雲安：「你偷練喔！」雲安笑回：「我連這個都沒跟你說嗎？」忙完香港演出，告五人10月26日將到日本大阪開唱，11月8日則到東京演出。

