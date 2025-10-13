自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

慟！《天浴》金馬影帝逝世享壽68歲 官方發訃告證實

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國藏族演員洛桑群培曾以《天浴》奪下金馬影帝，據報導，他今（13）爆出10日去世，享壽68歲，是中國藏族影壇的代表性人物之一，官方發出訃告證實死訊，表示按家屬意願和藏族習俗，不對外舉辦告別式。

洛桑群培10日逝世。（翻攝自微博）洛桑群培10日逝世。（翻攝自微博）

洛桑群培曾演出電影《雪豹》、《異鄉來客》、《天浴》等作品，並以《雪豹》提名金雞獎最佳男配角；畢業於上海戲劇學院的他，1998年獲第35屆台灣電影金馬獎最佳男主角，2016年以《貢嘎日噢》摘下世界民族電影節最佳男演員獎。

洛桑群培主演最知名的《天浴》是嚴歌苓、陳沖擔任編劇，陳沖執導，由李小璐、洛桑群培主演；該片改編自作家嚴歌苓所著的同名小說，講述知青文秀被選中跟隨藏民老金學習牧馬，文秀為返回原籍而自甘墮落的悲慘故事。

洛桑群培10日逝世，官方發訃告證實。（翻攝自微博）洛桑群培10日逝世，官方發訃告證實。（翻攝自微博）

洛桑群培出生在普通的農民家庭，從小家境貧寒清苦，上學都成了難題，原本從小展現極強天賦，即使父母一開始不讓他成為「演員」，但後來仍讓他唸高中，考取中央民族大學。

畢業後，洛桑群培參演許多舞台劇，直到1998年，才出演人生第一部電影《天浴》，以深厚演技功底首次演戲就拿獎。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中