慟！《天浴》金馬影帝逝世享壽68歲 官方發訃告證實

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國藏族演員洛桑群培曾以《天浴》奪下金馬影帝，據報導，他今（13）爆出10日去世，享壽68歲，是中國藏族影壇的代表性人物之一，官方發出訃告證實死訊，表示按家屬意願和藏族習俗，不對外舉辦告別式。

洛桑群培10日逝世。（翻攝自微博）

洛桑群培曾演出電影《雪豹》、《異鄉來客》、《天浴》等作品，並以《雪豹》提名金雞獎最佳男配角；畢業於上海戲劇學院的他，1998年獲第35屆台灣電影金馬獎最佳男主角，2016年以《貢嘎日噢》摘下世界民族電影節最佳男演員獎。

請繼續往下閱讀...

洛桑群培主演最知名的《天浴》是嚴歌苓、陳沖擔任編劇，陳沖執導，由李小璐、洛桑群培主演；該片改編自作家嚴歌苓所著的同名小說，講述知青文秀被選中跟隨藏民老金學習牧馬，文秀為返回原籍而自甘墮落的悲慘故事。

洛桑群培10日逝世，官方發訃告證實。（翻攝自微博）

洛桑群培出生在普通的農民家庭，從小家境貧寒清苦，上學都成了難題，原本從小展現極強天賦，即使父母一開始不讓他成為「演員」，但後來仍讓他唸高中，考取中央民族大學。

畢業後，洛桑群培參演許多舞台劇，直到1998年，才出演人生第一部電影《天浴》，以深厚演技功底首次演戲就拿獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法