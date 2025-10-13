《天浴》金馬影帝洛桑群培病逝 享壽68歲

西藏演員洛桑群培1998年以電影《天浴》奪下第35屆金馬獎影帝。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕1998年以電影《天浴》奪下第35屆金馬獎影帝的西藏演員洛桑群培，稍早傳出不幸於本月10日在西藏拉薩病逝，享壽68歲。

由洛桑群培主演的《天浴》，當年曾創下金馬獎史上唯一大滿貫紀錄，一舉榮獲最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男、女主角等7項大獎，不過因政治因素和情色鏡頭，至今被中國禁演。

《天浴》由陳冲執導，改編自嚴歌苓的同名短篇小說，以70年代中國文革為背景，洛桑群培靠著精湛傑出演技登上金馬影帝；此外，洛桑群培2016年也以《貢嘎日噢》獲美國第13屆世界民族電影節最佳男演員獎，2024年以《雪豹》入圍第37屆中國金雞獎最佳男配角。

1957年，洛桑群培出生在西藏自治區桑日縣一個農民家庭，父母在國共內戰前曾是農奴，因為家境貧寒，讀小學時曾輟學，14歲時在中學裡學習會計，後來考上中央民族學院（今中央民族大學），但是被人走後門頂包搶了名額，被分配到西藏自治區話劇團學習表演，1977年被學校送入上海戲劇學院學習，進而在1998年以電影《天浴》獲第35屆金馬獎最佳男主角獎。

