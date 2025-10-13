自由電子報
娛樂 電視

Lulu急澄清「不是肚子有喜」 曝新身分激動喊會紅到不行

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu近日與媽媽一同登上《全家有智慧》，節目開場主持人林美秀一見面就頻頻「恭喜」，讓Lulu當場傻眼、急忙澄清：「不是肚子有喜啦！」原來她的「新身分」是正式成為台語新人，推出首張個人台語創作專輯。她笑說：「我覺得我台語專輯出了以後，可能就會紅到不行！」林美秀則暖心鼓勵：「踏出第一步後，第二步、第三步就會跟上。」

Lulu的台語是從小跟媽媽（右）學習。（公視台語台提供）Lulu的台語是從小跟媽媽（右）學習。（公視台語台提供）

這集節目Lulu台語魂全開，與Lulu媽並肩作戰挑戰台語題，流利程度讓林美秀、阿松驚呼不已。Lulu表示自己從小聽媽媽講台語，自然耳濡目染，節目中也笑稱：「我今天是要來拿百萬的！」對手則是她的超級閨蜜Amanda領軍的另一隊，姐妹檔同場拚智力、鬥嘴又鬧笑，笑料不斷。

Lulu近日推出個人首張台語創作專輯。（公視台語台提供）Lulu近日推出個人首張台語創作專輯。（公視台語台提供）

Lulu帶上媽媽與好友Amanda一起上《全家有智慧》比拚台語。（公視台語台提供）Lulu帶上媽媽與好友Amanda一起上《全家有智慧》比拚台語。（公視台語台提供）

節目中「AI時光機」單元播出台南六甲紅磚窯的畫面，Lulu媽瞬間動容回憶起父親往事：「我爸爸以前也做過這個，真的又燙又重，很辛苦。」母女情深畫面感人。最後關卡「兩家來拚台」，Amanda緊張到答題語調怪異，被Lulu笑虧：「妳是講山東話嗎？」現場笑成一片，氣氛歡樂又溫馨。

