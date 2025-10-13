陳怡婷嗓音神似黃乙玲 憶昔歌唱比賽「1分之差」敗給金曲歌王

杜忻恬扛主持棒最怕腦袋一片空白。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《唱歌給你聽》明晚播出內容收羅了「苦情歌后」黃乙玲的經典好歌，杜忻恬和歌手陳怡婷接力演唱《愛到才知痛》、《摸心肝想看覓》、《愛你無條件》等歌，讓人聽得如痴如醉，許志豪也大讚陳怡婷的好嗓音：「妳在唱的時候，我們都在說『這真的就是要陳怡婷來唱』！」

杜忻恬觀摩主播新聞播報勤練口條。（中天提供）

陳怡婷也透露參加歌唱比賽時，確實有很多人覺得她的歌聲和前輩黃乙玲十分相似：「以前在比賽的時候，聽到別人說我的聲音像黃乙玲時很開心，但從選手變成歌手之後，歌手的個人風格很重要，必須開創自己的一條路，就不能有別人的影子了。」

許志豪（左）、杜忻恬、李子森主持《唱歌給你聽》 。（中天提供）

陳怡婷也分享以前參加歌唱比賽時的難忘回憶：「總共20關，過了就可以拿到百萬關主的頭銜，我那時候闖到第16關，以1分之差落敗。」許志豪聽了很好奇打敗她的對手是誰？陳怡婷接著說：「就是許富凱先生！不過當時被打下來的時候，我沒有任何怨恨，因為比賽總是有輸有贏，我現在回想起來也覺得如果沒有當初的挫敗，也許就沒有今天的我。」許志豪一聽打趣表示：「金曲歌王耶！妳也被殺的很榮幸啦！」陳怡婷則忍不住笑說：「當初怎麼會知道他後來會是金曲歌王啦！只是當下我對自己非常沒有自信，但也是在過程中，遇到很多給我鼓勵和安慰的老師跟貴人。」

許志豪（右）、杜忻恬、李子森主持《唱歌給你聽》 。（中天提供）

主持人杜忻恬和陳怡婷一樣都是從歌唱比賽出道，她分享從歌手變成主持人遇到的最大難題：「錄影拿到的流程不像演戲一樣有劇本，所以有可能在錄影當下，突然腦袋一片空白不知道要講什麼，但唱歌的話不會空白到完全忘記任何東西，起碼還記得旋律。」因此每次錄影杜忻恬都壓力爆表：「我錄影的前一天，沒有一天是睡好的，主持《唱歌給你聽》就像歌曲解說員，介紹歌曲的比重會比《綜藝一級棒》更多。」

陳怡婷曾以一分之差敗給許富凱。（中天提供）

杜忻恬為了加強口條，私底下也做了很多功課：「我覺得最可怕的事情就是比你強的人還比你努力，有一次跟家人看新聞時，就覺得主播很厲害，怎麼可以這麼流利地把新聞一氣呵成地播完，我會很注意看他們到底是怎麼運用連接詞，讓觀眾聽起來很順暢、不會像在背稿。」每一次錄影她也會做好充足的準備：「除了在台上唱歌、上洗手間、換衣服，其他時間隨時手上都是拿著節目稿，甚至連吃飯時，我們都在對稿，不時討論要怎麼講才能更順暢。」

