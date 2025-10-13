自由電子報
娛樂 電視

劉品言懷孕敏感「竟為一顆西瓜落淚」 連晨翔招認情緒黑洞

〔記者侯家瑜／台北報導〕戲劇《舊金山美容院》本周10月19日上檔，劇中演員連晨翔、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱和蔣偉文上《11點熱吵店》分享12星座陷入情緒黑洞的原因。連晨翔和劉品言因戲結緣，但一開始連晨翔演戲卻頻頻掉入緊張漩渦，應該演情到最深處卻表錯情，被劉品言虧以寫畢業紀念冊的方式示愛，劉品言懷孕後也有自己的小劇場，有次竟被西瓜逼出眼淚，把連晨翔嚇到連忙安撫。

連晨翔坦承拍戲不時陷入自我懷疑的狀態。（TVBS提供）連晨翔坦承拍戲不時陷入自我懷疑的狀態。（TVBS提供）

面對資深演員們，摩羯座的連晨翔卻坦承越拍越緊張，越緊張就越容易陷入情緒黑洞中，有次和劉品言對戲，他卡在演不到位的自我懷疑狀態，原本應該在擁抱後，對著劉品言大喊「我愛你」，但他一個緊張竟脫口「有你真好」，劉品言一臉狐疑吐槽：「你是在寫畢業紀念冊嗎？乾脆說『勿忘我』啦！」

方志友自責將工作的負面情緒帶回家中。（TVBS提供）方志友自責將工作的負面情緒帶回家中。（TVBS提供）

連晨翔隨後爆料獅子座的妻子劉品言，平時個性快人快語，不過在懷孕後變得多愁善感，一點小事情都會引發負面情緒。有一回她提著西瓜回家，不料西瓜沾上機油，將衣服染成一片黑，她情緒瞬間掉到谷底，回到家不停喃喃自語：「衣服買不到，已經絕版了。」走不出低落氛圍，最後甚至站在流理台前，看著西瓜暗自掉眼淚，埋怨著：「都是這顆西瓜、都是這顆西瓜！」連晨翔見狀，連忙上網找清潔方法，仔細清潔恢復衣服原本模樣，才讓劉品言破涕為笑。

楊晴自認遇事常常追根究底。（TVBS提供）楊晴自認遇事常常追根究底。（TVBS提供）

金牛座的楊晴坦承自己愛追根究底，只要有人答非所問，必定要問出答案才罷休，蔣偉文笑著虧她，正因為她屬於默默觀察型，所以個性適合擔任放飯督察，只要在劇組放飯，兵荒馬亂過後，楊晴一定知道誰多拿便當，把份量搞得清清楚楚。而摩羯座的方志友上半年工作滿檔、壓力爆棚，演戲不時懊悔沒做好，掉進自責小劇場，甚至影響到對小孩的耐心。

