楊丞琳再遇大咖男星！招認變了：不會再轟轟烈烈

〔記者張釔泠／台北報導〕 楊丞琳全新專輯釋出第二波主打《有且》，「有且僅有」不僅是愛情的狀態，也是一種人生體悟。楊丞琳分享了自己的故事，提到已逝的愛犬Yumi，「我發現自己很難再對其他狗狗有同樣的愛。原來有些感情，真的就是『有且僅有』，無法複製。」

楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）

《有且》MV由票房導演殷振豪執導，以90年代香港電影的質感打造一段浪漫卻帶著宿命感的亡命之戀。楊丞琳與張孝全暌違14年再次合作，從電視劇《醉後決定愛上你》的默契一路延續至今，為這段亡命旅程注入了真實而深刻的張力。

「一算才發現真的隔了14年，但合作起來默契完全沒變，就像昨天才剛拍過戲。」楊丞琳感慨。她在拍攝過程中全然投入角色，「我是以演員的身份去演繹MV，而不是歌手在演戲。看到成片時特別開心，就像完成了一部短篇電影。」

為了進入角色，她甚至把自己設定為二十幾歲的年輕狀態：「現實裡我可能不會再有那種轟轟烈烈的愛情，但我讓角色去相信那種為愛不顧一切的衝動。」

