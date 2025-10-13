自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

楊丞琳再遇大咖男星！招認變了：不會再轟轟烈烈

〔記者張釔泠／台北報導〕 楊丞琳全新專輯釋出第二波主打《有且》，「有且僅有」不僅是愛情的狀態，也是一種人生體悟。楊丞琳分享了自己的故事，提到已逝的愛犬Yumi，「我發現自己很難再對其他狗狗有同樣的愛。原來有些感情，真的就是『有且僅有』，無法複製。」

楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）

《有且》MV由票房導演殷振豪執導，以90年代香港電影的質感打造一段浪漫卻帶著宿命感的亡命之戀。楊丞琳與張孝全暌違14年再次合作，從電視劇《醉後決定愛上你》的默契一路延續至今，為這段亡命旅程注入了真實而深刻的張力。

楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）

「一算才發現真的隔了14年，但合作起來默契完全沒變，就像昨天才剛拍過戲。」楊丞琳感慨。她在拍攝過程中全然投入角色，「我是以演員的身份去演繹MV，而不是歌手在演戲。看到成片時特別開心，就像完成了一部短篇電影。」

楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）

楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）楊丞琳暌違14年再攜手張孝全。（索尼提供）

為了進入角色，她甚至把自己設定為二十幾歲的年輕狀態：「現實裡我可能不會再有那種轟轟烈烈的愛情，但我讓角色去相信那種為愛不顧一切的衝動。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中