娛樂 電影

金馬影展向勞勃瑞福致敬！7部代表作登大銀幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故好萊塢巨星勞勃瑞福曾於2002年榮獲奧斯卡榮譽獎，創造許多銀幕經典形象，金馬執委會今（13）公布選映勞勃瑞福7部演員與他的導演代表作，讓台灣影迷重溫巨星生前風采。

《虎豹小霸王》。（金馬執委會提供）《虎豹小霸王》。（金馬執委會提供）

勞勃瑞福在成名作《虎豹小霸王》與保羅紐曼共譜一冷一熱的西部情誼，一反傳統類型的嚴肅調性，反而洋溢浪漫與幽默，插曲《Raindrops Keep Fallin’ on My Head》琅琅上口傳唱至今。

他在片中的綽號「日舞小子」也成為日舞影展名稱的由來。另一部與保羅紐曼合作的騙中騙經典《刺激》，兩人在片中既像師徒也是戰友，聯手坑黑幫老大一筆，兼為好友復仇；本片除了締造票房佳績，也榮獲最佳影片、導演等7座奧斯卡，更讓勞勃瑞福脫穎而出提名影帝。

《刺激》。（金馬執委會提供）《刺激》。（金馬執委會提供）

勞勃瑞福外貌俊俏，仍慎選劇本，眼光獨到。與芭芭拉史翠珊合演的《往日情懷》是基於對導演薛尼波拉克的信任，加上故事不只風花雪月，還觸及麥卡錫主義等時代政治背景，他也為貴公子角色賦予更深邃的內在。薛尼波拉克與勞勃瑞福合作的另一部愛情經典《遠離非洲》，女主角由梅莉史翠普擔任，她也對勞勃瑞福的銀幕魅力讚不絕口，兩人浪漫的對手戲風靡全球，豪奪奧斯卡最佳影片與導演等7項大獎。

《凡夫俗子》。（金馬執委會提供）《凡夫俗子》。（金馬執委會提供）

另一部名作《天生好手》由勞勃瑞福詮釋昔日棒球神童，在消失多年後重返球場，既要面對職棒黑幕，也要重拾失落的純真，影片高潮迭起，被譽為影史最佳棒球電影之一。

《天生好手》。（金馬執委會提供）《天生好手》。（金馬執委會提供）

金馬片單還囊括兩部勞勃瑞福的導演代表作，《凡夫俗子》講述中產階級家庭面對兒子意外離去的創傷，厚積薄發，首執導筒便擊敗強敵《蠻牛》、《象人》獲得奧斯卡最佳影片與導演。《大河戀》則透過舒緩節奏，闡述美國西部山林河畔的手足情誼與自然之美，不僅觸動人心，更捧紅布萊德彼特，儼然象徵好萊塢男神的傳承，導演評價也水漲船高。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。

點圖放大body

