娛樂 音樂

人氣樂團爆遇到「驚人騙局」 全員嚇瘋超扯過程曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋今年邁入成軍8週年，11月1、2日將首度站上台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，演唱會進入倒數三周，團員們祭出音樂驚喜大禮《祝你生日快樂》來歡度成軍快樂。

《祝你生日快樂》源自去年團員們為主唱雞丁準備的生日驚喜，當時鼓手可沛與兩位吉他手阿哲、建廷，用極短的時間完成詞曲創作、親自獻聲演唱，並在雞丁從頭到尾毫不知情的情況下，將音樂與影像拍攝製作完成，驚喜上傳社群，成為了真摯友誼的證明。

理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）

這首作為禮物的歌曲，意外廣受小混蛋們喜愛，瘋狂敲碗在數位串流上架；在這值得紀念的八週年，理想混蛋決定正式製作，並加入了雞丁演唱的全新段落，成為了4人共同演唱的版本。

每次都為團員絞盡腦汁想慶生點子，會不會擔心之後會有瓶頸困境？可沛畫起了大餅：「今年既然出了生日單曲，明年應該要寫真集，後年應該要拍紀錄片，搞得越來越大不知道會不會有瓶頸的一天，到時候再麻煩大家幫我們一起想了！」

理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）

迎接11月的小巨蛋演唱會，建廷也自我喊話：「心情蠻穩定的，穩定感受到壓力！練琴又練身體，覺得時間都快不夠用了，準備進入最後衝刺，希望最後能夠有自己滿意的舞台呈現。」

雞丁則是瘦身有成：「最近努力在調養身體，可能因為前半年太認真在瘦身減肥，總共瘦了十公斤，最近覺得體力需要補強一下。」更打趣說：「雖然沒辦法像天后蔡依林一樣九點半睡覺，但是有盡力養成比較好的生活作息，畢竟也三十歲了！一邊維持運動、一邊上發聲課、還有密集的練團綵排，希望可以保持良好的聲音狀態登場，也提前打好了流感疫苗！」

理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）理想混蛋新歌《祝你生日快樂》14日零點全面數位上線。（何樂音樂提供）

這次拍攝MV則是用一場騙局來設計理想混蛋，唱片公司以專訪通告為由，向4人提出工作邀約，團員們事前還針對訪綱做足功課，當天工作人員找來好友寶賤擔任訪問主持人，一切看似正常的訪問結束後，忽然MV導演現身對著團員表示，所有一切都過程全都是拍攝MV的過程，現在要開始對嘴、現場要搭設場景道具、緊接著大批攝影團隊、燈光、美術組人員都紛紛進場，從原本少數幾人的採訪，忽然地變成如此龐大陣仗的影像團隊，讓團員們當場嚇瘋，向來精明的雞丁這次也被騙，完全不敢置信這個騙局會如此縝密，4人苦笑後，只能趕緊調整心態後乖乖投入MV拍攝。

