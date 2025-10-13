自由電子報
娛樂 電視

李沐淪陷冷血殺人魔？《太陽》揭校園禁戀與命定悲劇

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田主演的Netflix影集《如果我不曾見過太陽》，今（13日）釋出「太陽與驟夜」花絮，聚焦靈魂角色曾敬驊、李沐錯綜複雜的情感糾葛。

李沐（左）在《如果我不曾見過太陽》與曾敬驊（右）有精彩對手戲。（Netflix提供）李沐（左）在《如果我不曾見過太陽》與曾敬驊（右）有精彩對手戲。（Netflix提供）

曾敬驊在花絮開頭，以一句話概括全劇調性：「《如果我不曾見過太陽》裡面有青春校園愛情，一直到後面又有懸疑，又有一些犯罪。」他飾演的李壬曜外表冷靜克制，內心卻充滿破碎的情感與回憶，清澈的眼神中透露著一絲悲傷，令人好奇究竟發生了什麼事，會讓曾經嚮往太陽的壬曜，淪為冷血殺人魔。

李沐在《如果我不曾見過太陽》細膩演繹陽光芭蕾少女。（Netflix提供）李沐在《如果我不曾見過太陽》細膩演繹陽光芭蕾少女。（Netflix提供）

回想起拍攝心境，曾敬驊說：「壬曜第一次碰到曉彤的那個感覺，就是一段好聽的旋律，或是一個很溫暖的光，然後是有溫度的。」他笑說自己與李沐「都各自把自己最好的一面表現出來」，提及這對命運多舛的戀人，他感嘆：「好想看到他們兩個好好的，但突然又有新的事情出現，急起直落，很拉扯的一段感情。」

李沐（右）在《如果我不曾見過太陽》與曾敬驊（左）有錯綜複雜的情感糾葛。（Netflix提供）李沐（右）在《如果我不曾見過太陽》與曾敬驊（左）有錯綜複雜的情感糾葛。（Netflix提供）

李沐則細膩詮釋「江曉彤」的耀眼，她提到：「導演說他覺得在這部戲裡面我跟曾敬驊分別挑戰了跟自己反常的表演，像曾敬驊平常看起來很開朗、笑容很多，而我剛好相反，在《太陽》裡面，反而是我需要去成為那個太陽。」角色曉彤總是笑著、帶給周遭人溫暖與力量，是壬曜心中柔軟的那一塊，然而當溫暖的蝴蝶隕落時，故事將如何發展？李沐回憶起角色忍不住落淚：「我一直提醒自己，這很可能發生在現實生活中的某一個人身上，這不是一件輕鬆的事情，也不是可以被美化的故事。」她補充：「愛情很吸引人，但《太陽》不單純只是娛樂，有一些事情，我希望我們都可以有勇氣直視，而不是閉上眼睛。」她感性分享，兩人的角色充滿「命中註定」的宿命感，編導簡奇峯也補充：「如果沒有相遇，他們的人生可能不會有那麼多苦難，但即便如此，他們還是會選擇相遇。」

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》淪為冷血殺人魔。（Netflix提供）曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》淪為冷血殺人魔。（Netflix提供）

隨著「太陽與驟夜」花絮曝光，《如果我不曾見過太陽》將引發觀眾對劇中禁忌純愛與懸疑復仇的熱議。曾敬驊在花絮中的一句：「我會去！你這次演出，我一定會去！」以及江曉彤對壬曜的信任：「別人怎麼説，是別人的事情，我只相信我眼睛看到的。」兩人的雙向奔赴成為最令人心碎的伏筆。導演蔣繼正表示：「對於喜歡去拼湊故事脈絡、找尋真相的觀眾，我相信這部影集一定會讓你愛不釋手！」

Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。該作將於2025年11月13日Netflix上線。

