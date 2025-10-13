曾涉性侵嬰兒重罪判刑29年 英國搖滾樂團前主唱獄中遭攻擊身亡

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾是英國搖滾樂團「洛斯帕飛」（Lostprophets）主唱的伊恩沃特金斯（Ian Watkins），曾犯下包括試圖性侵嬰兒在內的多項駭人聽聞兒童性犯罪，12年前被判刑29年，日前傳出他在獄中遭到其他犯人攻擊致死，終年48歲。網友得知此消息，幾乎沒有人同情他，直呼「惡有惡報」。

根據英國BBC報導，沃特金斯曾在2013年因多件兒童性犯罪被判入獄，他的罪行還包括讓人無法容忍的企圖性侵嬰兒。當年他承認試圖性侵與性虐一名未滿13歲的兒童，還承認共謀性侵，另外也涉及多件製作兒童不雅圖片、影片等罪刑。

伊恩沃特金斯在獄中遭攻擊身亡。（翻攝自X）

洛斯帕飛樂團是來自英國威爾斯龐迪布里德的搖滾樂團，在1997年成立至2013年，推出過5張專輯，不過因為主唱沃特金斯犯下駭人性侵孩童罪，樂團先是休團，洛斯帕飛也在2013年正式宣告解散。

沃特金斯不只一次在獄中遭到攻擊，但這次逃不過死神，他被監獄中其他犯人持刀攻擊，由於傷勢嚴重，在獄中身亡。目前警方已依謀殺罪嫌，逮捕2名年齡分別為25歲與43歲的男性嫌犯。

根據英國媒體報導，當年警方在沃特金斯的電子設備中查獲了大量性虐待兒童與動物的影片，揭發了他令人髮指多宗罪行，這次傳出他在獄中身亡，網友留言幾乎一面倒沒人同情他，想起他過去的犯行，不少網友留言「罪有應得」。

