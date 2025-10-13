顏正國癌逝頭七 鋼鐵爸靈堂淚崩

顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，昨是靈堂開放最後一天，不少影迷前來悼念，今（13）日是他頭七，親友在靈堂舉行追思儀式，與他情同手足的殯葬業者鋼鐵爸在臉書寫長文悼念「永遠的弟弟阿國」。

鋼鐵爸在發文中寫下：「親愛的弟弟阿國，今天是你撒手離開後的第七天。古人說，頭七是歸家之日，是與親人最後相會的時刻。我們不知道你在哪裡，但相信你此刻一定也在靈堂裡，靜靜地看著大家。」

接著鋼鐵爸描述靈堂裡場景，「沒有人是孤單的，家人朋友、那些愛你、被你愛著的人，都聚在這裡陪伴你。有人紅著眼眶、有人勉強微笑、有人低低啜泣，都是對你最真切的思念與不捨。」

鋼鐵爸最後說：「接受你只是換了一個方式存在，存在於每段歡笑的記憶裡，存在於我們彼此扶持的力量中；弟弟，你放心地走、放心地飛，我們的愛會成為最溫柔的線，永遠繫著你。你永遠是我最親愛的弟弟阿國。」

鋼鐵爸臉書全文

親愛的弟弟阿國

今天是你

撒手離開後的第七天

古人說

頭七是歸家之日

是與親人最後相會的時刻

我們不知道你在哪裡

但我們都相信

你此刻一定也在靈堂裡

靜靜地看著大家

靈堂裡

沒有人是孤單的

所有的家人朋友

那些愛你被你愛著的人

都聚在這裡一起陪伴你

大家帶著不同的表情

有紅著的眼眶

有勉強的微笑

有低低的啜泣

都是對你

最真切的思念與不捨

阿國你看

大家都在這裡

￼用我們的愛和記憶

溫暖著你

我們聊起你的調皮

你的善良你的熱情

每一個故事

都讓你的身影

再次鮮活起來

迴盪在我們心中

這七天

對我們來說

像是過了一個世紀

悲傷很重很痛

但我們也開始學著去接受

接受你只是

換了一個方式存在

存在於

每一段歡笑的記憶裡

存在於

我們彼此扶持的力量中

弟弟

你不用擔心我們

我們會好好照顧自己

好好愛惜彼此

把對你的愛

化為活下去的勇氣

請你放心地走

放心地飛

我們的愛

會成為一條最溫柔的線

無論你走到多遠

它永遠都會繫著你

繫著我們

你永遠

是我最親愛的弟弟阿國

永遠想念你

愛你的家人 敬上

