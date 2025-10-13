自由電子報
娛樂 電視

樂天女孩跨海也要應援！廉世彬、笑笑澳門工作仍守轉播

〔記者侯家瑜／台北報導〕「樂天女孩」廉世彬、若潼、Kira、笑笑於20、21日前進澳門，首度參與「ASCC澳門卡展」，展現滿滿活力與親和力。這場號稱亞洲最大規模的收藏卡展，三日吸引逾十萬人入場，樂天女孩攜手「卡研」推出的2025年度卡片也首度海外亮相，特別設計的ASCC限定卡款僅限200組，兩天內火速完售，展現超高人氣。

樂天女孩澳門登場吸睛全場。（樂天提供）樂天女孩澳門登場吸睛全場。（樂天提供）

現場樂天女孩以招牌舞曲〈勇敢樂天〉炒熱全場，笑笑大讚粉絲熱情：「雞蛋仔裡竟包著蛋塔餡，外層還是迷你菠蘿，太驚豔了！」廉世彬也開心表示：「第一次來澳門一切都很新鮮，謝謝粉絲準備的蛋塔，我吃得超開心！」

左起廉世彬、若潼、笑笑、Kira。（樂天提供）左起廉世彬、若潼、笑笑、Kira。（樂天提供）

出差趣事也不斷，笑笑笑說：「飯店廁所燈是感應式的，我跟經紀人聊天時突然燈關掉，嚇得以為撞鬼！」廉世彬則分享：「晚上和女孩們拆粉絲卡片，覺得溫暖又有趣。」

雖然人在澳門工作，女孩們仍緊盯中職戰況。12日晚樂天桃猿在高雄以9比3擊敗統一獅，扳成2比2。笑笑說：「工作結束都馬上看轉播，看到球隊贏球超開心，心和大家在一起！」廉世彬也笑稱：「樂天最近打得太棒了，我和經紀人Joy一起守著轉播，一邊看一邊應援！」跨海也不忘替球隊加油。

