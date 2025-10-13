撐拐杖登金鐘舞台 廣播人王介安巧思有亮點

王介安撐著拐杖登上廣播金鐘舞台，特別把拐杖頭設計成像麥克風一樣造型，夾帶著金鐘的圖樣和彩帶，相當醒目。（翻攝自王介安臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮11日晚間於台北流行音樂中心登場，林哲修與吳怡霈首度搭檔主持，火花四射，2人不僅主持默契絕佳，更親自登台參與「穿越60年的聲音旅行」表演，與嘻哈歌手韓森跨界合作，帶領觀眾穿越時光，重溫60年來的廣播記憶。

5次入圍廣播金鐘獎並曾獲「最佳流行音樂節目主持人獎」肯定的資深廣播節目主持人王介安，這次也參加第60屆廣播金鐘獎擔任頒獎人，他表示意義非凡，「一甲子之後，見證廣播的天空仍然無限寬廣，感動也溫暖。」

林哲修（左）與吳怡霈重現廣播劇音效，兩人手拿芹菜當道具，驚艷全場。（三立提供）

王介安12日在臉書發文表示，這次為了參加廣播金鐘，在造型上面稍微有一點變化，他說：「加上自己必須撐著拐杖登上舞台，所以藉由觀眾的視差，把拐杖頭設計成像麥克風一樣的造型，夾帶著金鐘的圖樣和彩帶。」他表示，有很多朋友注意到他的巧思，很開心。

