于朦朧死因成謎 生前經紀公司高層驚傳跑路

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上個月11日驚傳墜樓過世，家屬發聲強調他是飲酒意外，外界仍流傳諸多陰謀論，北京警方則反擊謠言。

今（13）日流出最新消息，于朦朧生前隸屬於天娛傳媒，而該公司另有一家上市公司芒果超媒，有媒體爆料該公司近期股價暴跌，有一說公司多位高層接連離職，知情人士私下透露，「高層們」儼然就是跑路。

據了解，自從于朦朧傳出墜樓過世後，天娛傳媒遭大批網友粉絲質疑處理態度，而該公司曾撇清責任歸屬，稱與于朦朧經紀合約已於多年前到期，對其墜樓細節「不太了解」；網友則肉搜翻出該公司旗下藝人除了于朦朧之外，還有男星華晨宇、白舉綱等人。

于朦朧墜樓身亡疑點重重引發關注，近日瘋傳自稱「于朦朧死亡報告」截圖，詳述他死後被驗出身體多處外傷與器官受損，昨也成為焦點，這份「于朦朧死亡報告」在微博、各大論壇流傳，內容描述于朦朧頭部、胸部、肋骨骨折、肝臟撕裂等外傷，另有吸入性窒息，不過並未出現任何官方機構戳章，被指恐為捏造作假，相關單位傳已介入調查。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

