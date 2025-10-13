自由電子報
娛樂 最新消息

沈春華搞怪表情包！《中文怪物》鬼臉挑釁選手 網友笑翻

沈春華主播在《中文怪物》中表現出俏皮的一面。（翻攝YT）沈春華主播在《中文怪物》中表現出俏皮的一面。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「酷」製作的實境節目《中文怪物》日前播出第三關「中文聽力」單元，邀請博恩、黃大謙、寶尼及資深主播沈春華擔任關卡魔王。沈春華在節目中首次展現截然不同的個性，對參賽者進行挑釁並做出鬼臉，與以往端莊形象形成強烈對比，片段曝光後引發網友熱烈討論。

節目規則要求魔王與外籍參賽者共同聽廣告台詞比對正確率，沈春華為避免被發現自己尚未完全理解題目，多次俏皮挑釁台下選手，甚至在答題時做出鬼臉，引來觀眾會心一笑。網友表示，「從來沒看過這麼瘋癲的沈春華，以後拿來當迷因表情包」

沈春華主播在《中文怪物》中表現出俏皮的一面。（翻攝YT）沈春華主播在《中文怪物》中表現出俏皮的一面。（翻攝YT）

值得一提的是，此次節目也勾起網友對沈春華2011年的經典播報口誤回憶。當年她在播報李奧納多狄卡皮歐增胖新聞時，誤唸為「李奧納多皮卡丘」，仍保持專業面容完成播報。沈春華近日回憶此事時表示，當天因看錯提詞機而脫口而出，但也因而獲得新一代觀眾認識，意外增加知名度。

此次《中文怪物》節目中沈春華展現的幽默與反差形象，也讓觀眾看見她私下不同於主播台的另一面。

