黃立成虧16.7億淡定 烏克蘭網紅玩加密貨幣下場奇慘

烏克蘭加密貨幣交易網紅加利奇，被發現陳屍藍寶堅尼車內。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成近期爆出玩加密貨幣大翻車，原獲利4450萬美元（約13億7千萬台幣），最後反虧1000萬美元（約3億台幣），來回損失逾5450萬美元（約16億7千萬台幣），事後他淡定表示過程很有趣，而一名烏克蘭加密貨幣交易網紅加利奇（Konstantin Galich，網名 Kostya Kudo，32歲），卻傳出在市場暴跌後，被發現陳屍基輔街頭一輛藍寶堅尼車內。

綜合外電報導，加利奇為「Cryptology Key」交易學院共同創辦人，全球加密貨幣市場近日暴跌，傳他疑因損失慘重，於當地時間11日晚間在基輔奧波隆區被發現陳屍在一輛藍寶堅尼車內。消息傳出後，震驚全球加密貨幣交易圈，而烏克蘭警方初步懷疑這是一起輕生案件。

報導指出，警方發現加利奇頭部有槍傷，藍寶堅尼車內也留有一把槍枝，初步判斷無外力介入；此外，警方也查出加利奇曾向家人透露因財務壓力感到沮喪，目前正深入調查真正死因。

「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（資料照）

至於黃立成玩加密貨幣，爆出來回損失數字逾5450萬美元（約16億7千萬台幣），他在X最新發文一派輕鬆說 :「Crypto Rules Everything Around Me。（加密貨幣主宰了我周遭的一切）」

黃立成同時引用許多金融名言，包括「Buy the fucking dip（逢低大買）」、「Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours（當市場血流成河時就該進場，尤其流的是你和我的血時）」、「Buy the builders（買進那些真正在打造未來、創造新事物價值的人或公司）」。

此外，黃立成更在另一篇發文寫下：「Crypto Rules Everything Around Me。（加密貨幣主宰了我周遭的一切）」

今年6月，黃立成曾靠HYPE幣獲利650萬美元（約1.95億台幣），被譽為「幣圈傳奇」、「幣圈操作王」，如今獲利全數回吐並倒賠千萬，也讓網友見識到幣圈的高風險高收益。

