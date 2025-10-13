住台北蛋黃區 陳志強曾智希樸實騎機車出門

今年8月2日，陳志強帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈模範夫妻陳志強與曾智希2022年登記結婚，今年2月舉辦婚禮，日前在台北市街頭被野生捕獲，但2人沒開名車，而是穿輕便服裝，頭戴西瓜皮安全帽，騎著電動機車出門，畫面樸實甜蜜。

《CTWANT》報導，小倆口住在「天龍國」蛋黃中蛋黃區的的台北市東區精華地段，某日當天下午天氣炎熱，有民眾目擊路邊一台停等紅燈的電動機車，騎車的就是陳志強，後面載的女子就是他老婆曾智希，民眾說：「2人沒有刻意偽裝藝人身分，似乎這就是他們的日常。」

請繼續往下閱讀...

其實婚後2人積極備孕，求子之路艱辛，儘管已嘗試透過試管懷孕，仍以失敗收場。陳志強曾提到老婆壓力大到深夜暗自哭泣，淚水更濕透了整顆枕頭。不過，11日曾智希突然發文提到，「新的旅程即將開始」，讓不少網友興奮狂猜「懷孕了嗎？」

曾智希發文提到一句「新的旅程即將開始」特別引人遐想，雖然沒有指出新的旅程是指何事，但身為她的粉絲應該都知道，她備孕滿長一段時間，也為了懷孕付出了許多。因此，大家都希望「新旅程」是在暗示已經「懷孕」，粉絲也提前送上祝福「直接先恭喜，祝福」、「懷孕了，恭喜」。

