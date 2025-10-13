自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

住台北蛋黃區 陳志強曾智希樸實騎機車出門

今年8月2日，陳志強帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（資料照，記者陳奕全攝）今年8月2日，陳志強帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈模範夫妻陳志強與曾智希2022年登記結婚，今年2月舉辦婚禮，日前在台北市街頭被野生捕獲，但2人沒開名車，而是穿輕便服裝，頭戴西瓜皮安全帽，騎著電動機車出門，畫面樸實甜蜜。

《CTWANT》報導，小倆口住在「天龍國」蛋黃中蛋黃區的的台北市東區精華地段，某日當天下午天氣炎熱，有民眾目擊路邊一台停等紅燈的電動機車，騎車的就是陳志強，後面載的女子就是他老婆曾智希，民眾說：「2人沒有刻意偽裝藝人身分，似乎這就是他們的日常。」

其實婚後2人積極備孕，求子之路艱辛，儘管已嘗試透過試管懷孕，仍以失敗收場。陳志強曾提到老婆壓力大到深夜暗自哭泣，淚水更濕透了整顆枕頭。不過，11日曾智希突然發文提到，「新的旅程即將開始」，讓不少網友興奮狂猜「懷孕了嗎？」

曾智希發文提到一句「新的旅程即將開始」特別引人遐想，雖然沒有指出新的旅程是指何事，但身為她的粉絲應該都知道，她備孕滿長一段時間，也為了懷孕付出了許多。因此，大家都希望「新旅程」是在暗示已經「懷孕」，粉絲也提前送上祝福「直接先恭喜，祝福」、「懷孕了，恭喜」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中