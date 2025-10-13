自由電子報
娛樂 最新消息

遭「2字女星」霸佔休息室 古力娜扎被反鎖門外30分鐘

古力娜扎外型清新氣質高雅，被封為「新疆維納斯」。（翻攝自微博）古力娜扎外型清新氣質高雅，被封為「新疆維納斯」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲中國女星古力娜扎近日深陷時尚盛典休息室風波「舊聞」，爭議竟還秒登熱搜！

綜合媒體報導，事件發生在去年10月於深圳舉辦的某時尚盛典，當時古力娜扎準備回專屬休息室換造型，卻發現門被鎖上，而裡面竟被另一名女星占用，經過多次敲門，霸佔休息室的女星仍遲遲不肯露面，雙方僵持逾30分鐘。

據了解，最後只好由主辦單位出面協調，由其他藝人臨時讓出休息室，才化解尷尬後台糾紛。對於舊聞被翻出，古力娜扎經紀人發文回應：「一場活動本身就有很多隨機性，大家互幫互助本來就是常態。女藝人們需要地方快速換裝、整理妝容去準備第二套內場造型，所以後台那裡沒有獨行的主角，只有機動的休息間。」呼籲外界不要過度渲染。

古力娜扎外型清新氣質高雅，被封為「新疆維納斯」，有網友根據爆料線索查出霸佔休息室的女星是位「名字二字的女星」，有人根據關鍵字猜測，霸佔休息室的人疑似是女星林允，但她未做回應。

點圖放大header
點圖放大body

