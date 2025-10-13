自由電子報
娛樂 最新消息

白沙屯媽祖突入5億豪宅！ 吊車大王感動落淚：願庇佑台灣平安

「吊車大王」胡漢龑身穿招牌東北大花衣服迎接媽祖。（翻攝YT）「吊車大王」胡漢龑身穿招牌東北大花衣服迎接媽祖。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕白沙屯媽祖「粉紅超跑」突擊！竹北市文信路12日上演驚人一幕，媽祖鑾轎原本在大街上遶境，行經豪宅區時突然直接大轉彎，一路駛進「吊車大王」胡漢龑價值5億元的「羅浮宮」豪宅內，還不只一次整整「兩進兩出」停駕加巡視，場面震撼到路人全看傻。

媽祖進入胡漢龑5億豪宅。（翻攝YT）媽祖進入胡漢龑5億豪宅。（翻攝YT）

胡漢龑事前就帶著家人、親友，統一穿上招牌「東北大花」服跪地迎接，一邊高喊：「媽祖！媽祖！我愛你！」還依序鑽轎底領福。原本以為賜福結束鑾轎要離開，沒想到媽祖突然180度迴轉，直接開進他家豪宅庭院，甚至還上樓「視察」啟德企業二樓臨時辦公室，胡漢龑一路雙手合十緊跟，完全不敢怠慢。

媽祖第二次進入胡漢龑豪宅時上二樓巡視。（翻攝YT）媽祖第二次進入胡漢龑豪宅時上二樓巡視。（翻攝YT）

媽祖第二次進入胡漢龑豪宅時上二樓巡視。（翻攝YT）媽祖第二次進入胡漢龑豪宅時上二樓巡視。（翻攝YT）

據《中時新聞網》報導胡漢龑受訪時哽咽表示：「全家人與秘書群淚流滿面非常感謝威靈顯赫的媽祖娘娘，願保佑台灣風調雨順、百姓平安。」

