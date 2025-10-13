慘虧16.7億再發聲 黃立成：加密貨幣主宰我的一切

「麻吉大哥」黃立成近日被爆出玩加密貨幣翻車，引發關注。（翻攝自黃立成臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期爆出玩加密貨幣翻車的美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，原獲利逾4450萬美元（約13億7千萬台幣），卻反虧1000萬美元（約3億台幣），來回損失逾5450萬美元（約16億7千萬台幣），他在X最新發文一派輕鬆說 :「Crypto Rules Everything Around Me。（加密貨幣主宰了我周遭的一切）」

黃立成引用許多金融名言，包括「Buy the fucking dip（逢低大買）」、「Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours（當市場血流成河時就該進場，尤其流的是你和我的血時）」、「Buy the builders（買進那些真正在打造未來、創造新事物價值的人或公司）」。

請繼續往下閱讀...

此外，黃立成也在另一篇發文寫下：「Crypto Rules Everything Around Me。（加密貨幣主宰了我周遭的一切）」

今年6月，黃立成曾靠HYPE幣獲利650萬美元（約1.95億台幣），被譽為「幣圈傳奇」、「幣圈操作王」，如今獲利全數回吐並倒賠千萬，也讓網友見識到幣圈的高風險高收益。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法