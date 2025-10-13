自由電子報
娛樂 最新消息

運動持久5建議 性感女神KIMIKO大方分享

舞蹈名師「KIMIKO」林睿君有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）舞蹈名師「KIMIKO」林睿君有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有「舞蹈界性感女神」封號的舞蹈名師「KIMIKO」林睿君身材火辣，12日分享運動能持久的實用建議，一開始，KK先說大實話：「在台灣、多數人還不習慣把運動當成日常。」

KK表示，就算社群看起來熱鬧、分享照片很多，但放到整體比例，能長期、穩定運動的人其實不多，「當一件事還算少數時，眼光和評論會容易被放大：稍微有線條、皮膚透亮一點，就有人好奇多問兩句；生活分享多了節奏與自律，也常被解讀成很用力」，她說這些反應，多半是大家面對不熟悉的自然本能，與你個人的價值無關。

透過臉書發文，KK表示運動持久第一步很關鍵：「把他人的反應按下靜音。運動、照顧身體、自律，不需要向誰證明，也不必為誰解釋；把選擇留給自己，步伐就能更柔軟、更穩定。」至於怎麼做，才穩、才長久？她給女生們以下5個實用建議：
一、把運動當常規，不當標籤
不必宣告、不必辯解。像刷牙與保養一樣，到時間就做。
二、找安靜而可持續的環境
選擇自己喜歡、身心都能接受的形式。
每週固定三次、30–40分鐘；固定時間與地點，降低決策疲勞。生理期前後調整強度，善待身體的節奏。
三、最小化對外回應
被問起時，輕鬆帶過：「動一動，睡得好、心情更穩。」一句話就好，不需要辯論或說服。
四、找同溫層，但不依賴
擁有一兩個運動夥伴、或一個讓你安心的社群就很夠。支持是加分，動力還是回到自己的感受。
五、用感覺指標當回饋
例如：今天精神更清亮、肩頸鬆一點、情緒更穩、月經來時更舒適。這些微小但真實的變化，比按讚數更能陪你走長路。

