娛樂 最新消息

高鐵寧靜車廂爭議 吳鳳：孩子哭鬧最焦慮是父母

吳鳳育有2個女兒。（翻攝自吳鳳臉書）吳鳳育有2個女兒。（翻攝自吳鳳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕高鐵上個月推寧靜車廂政策，原意盼能營造安靜乘車環境，但實施後爭議不斷，男星吳鳳12日分享個人看法，他以家長角度說：「孩子哭鬧時，最焦慮的人絕對是父母。」
透過臉書發文，吳鳳建議可以把一些車廂訂為寧靜車廂，一些為親子友善車廂，這樣有不同需求的人就可以被滿足；他記得老婆剛生二寶時，必須帶3歲大女兒一起去高雄，某晚女兒不舒服發脾氣，吳鳳帶女兒到車廂外走一走，但小孩還是無法冷靜下來。

後來回到位子，有個男生罵吳鳳不會控制孩子，他說：「也許對方累想要休息，不過我也不是故意的。」他表示，有時出國飛機上遇到哭鬧孩子，自從當了爸爸後，更能體諒父母難處，以他為例，會溫柔問說：「一切好嗎？需要幫忙嗎？但是絕對不會罵父母，畢竟自己也當過小孩不是嗎？」

吳鳳堅信，生活是一種互相尊重跟體諒，有時候會遇到行動不方便的人，有時候會遇到生病的小孩，「相信我，孩子哭鬧時，最焦慮的人絕對是父母，他們一邊要安撫孩子，一邊還要擔心社會的眼光。」

