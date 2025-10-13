花蓮救災被嗆作秀 嘻小瓜氣炸還原真相
嘻小瓜收到花蓮光復災民請託，幫忙募集油漆空桶。（翻攝自IG）
〔記者林南谷／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，男星嘻小瓜低調在光復鄉救災多日，11日表示會留在災區協助清淤、救災，不料卻被某婦人當面嗆作秀，為此，他氣炸喊「不要只用自己的角度來看所有的人事物」。
對於休息時突被阿姨指責「不要再作秀了，把鏟子拿起來鏟兩下我看看」，嘻小瓜氣憤說，對方還直接把鏟子遞到他手上，嘻小瓜當下非常錯愕但配合照做，但不爽回應對方：「阿姨，不好意思，我沒有在作秀。如果妳沒看到我做什麼，請妳不要這樣說。」
他說自己低調待在災區救災。（翻攝自IG）
嘻小瓜表示，當時他已連續發了3小時物資，且物資是他和朋友親自購買、扛到災區，那時只是回休息區短暫放鬆、跟朋友開玩笑聊天，卻被誤會偷懶，他還說阿姨還質問：「我就是沒看到你啊！」他反問：「我來這裡4天，你來幾天？」對方回答3天，嘻小瓜無奈：「如果妳沒有看到，就不應該用這樣的口氣說話。」
9月23日堰塞湖溢流，儘管事情已經過去兩個多星期，有不少藝人都前往災區貢獻一己之力，嘻小瓜持續在災區提供協助，當地居民也希望能藉由嘻小瓜的力量募集「油漆空桶」。嘻小瓜說，因為水桶裝入淤泥之後容易破，所以當地居民希望能有油漆空桶裝盛淤泥，希望有善心人士能捐贈。
