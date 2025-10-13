自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

花蓮救災被嗆作秀 嘻小瓜氣炸還原真相

嘻小瓜收到花蓮光復災民請託，幫忙募集油漆空桶。（翻攝自IG）嘻小瓜收到花蓮光復災民請託，幫忙募集油漆空桶。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，男星嘻小瓜低調在光復鄉救災多日，11日表示會留在災區協助清淤、救災，不料卻被某婦人當面嗆作秀，為此，他氣炸喊「不要只用自己的角度來看所有的人事物」。

對於休息時突被阿姨指責「不要再作秀了，把鏟子拿起來鏟兩下我看看」，嘻小瓜氣憤說，對方還直接把鏟子遞到他手上，嘻小瓜當下非常錯愕但配合照做，但不爽回應對方：「阿姨，不好意思，我沒有在作秀。如果妳沒看到我做什麼，請妳不要這樣說。」

他說自己低調待在災區救災。（翻攝自IG）他說自己低調待在災區救災。（翻攝自IG）

嘻小瓜表示，當時他已連續發了3小時物資，且物資是他和朋友親自購買、扛到災區，那時只是回休息區短暫放鬆、跟朋友開玩笑聊天，卻被誤會偷懶，他還說阿姨還質問：「我就是沒看到你啊！」他反問：「我來這裡4天，你來幾天？」對方回答3天，嘻小瓜無奈：「如果妳沒有看到，就不應該用這樣的口氣說話。」

9月23日堰塞湖溢流，儘管事情已經過去兩個多星期，有不少藝人都前往災區貢獻一己之力，嘻小瓜持續在災區提供協助，當地居民也希望能藉由嘻小瓜的力量募集「油漆空桶」。嘻小瓜說，因為水桶裝入淤泥之後容易破，所以當地居民希望能有油漆空桶裝盛淤泥，希望有善心人士能捐贈。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中