自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）《鏈鋸人》爆亂象！中山地下街驚見「小卡黑市」 特典黃牛飆價近萬元

本月11日，台北中山地下書街多名民眾席地擺攤販售與收購《鏈鋸人》小卡，攤位一字排開宛如臨時市集。（讀者提供）本月11日，台北中山地下書街多名民眾席地擺攤販售與收購《鏈鋸人》小卡，攤位一字排開宛如臨時市集。（讀者提供）

〔記者邱奕欽／專題報導〕《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上映後熱潮延燒全台，原為回饋粉絲推出的限量特典海報卻意外掀起亂象，電影開映後多間戲院出現搶購潮，甚至傳出觀眾為了拿到海報重刷票、團購洗單，更在網路上遭黃牛高價轉賣飆近萬元。不僅如此，本報獨家掌握消息，捷運中山地下書街「宅一番」店前近日更出現多名民眾違規就地擺攤，形成「小卡黑市」的交易熱點，2大亂象交疊引發粉絲及通勤族們強烈不滿。

包含「淀治」、「真紀真」等人氣角色卡，部分已被轉售至數百元，引發粉絲對炒作行為不滿。（讀者提供）包含「淀治」、「真紀真」等人氣角色卡，部分已被轉售至數百元，引發粉絲對炒作行為不滿。（讀者提供）

【中山地下書街驚現黑市擺攤　捷運保全取締後仍復燃】

讀者向本報爆料，10月11日傍晚在台北捷運中山地下書街「宅一番」店前，出現多名民眾席地擺攤，販售與收購《鏈鋸人》小卡，原價50元1抽共2張的小卡，依稀有造型角色如「淀治」、「真紀真」等為報價依據，1張價格可達400元以上，爆翻數倍。無獨有偶，經證實該地點早在10月5日就曾被民眾檢舉，捷運保全人員趕抵現場勸離並禁止擺攤，但「小卡黑市」不到一週又死灰復燃，令許多通勤族直言太誇張。

原價50元一抽2張的角色小卡，在網路與實體交易中被黃牛哄抬至數倍價格。（讀者提供）原價50元一抽2張的角色小卡，在網路與實體交易中被黃牛哄抬至數倍價格。（讀者提供）

【北捷禁令形同虛設　管理不如黃牛快】

根據《大眾捷運法》第50條第1項第7款及北捷管理規定，未經許可在捷運站區或中山地下街公共空間擺攤、販售商品，最高可罰7,500元並勸離，然而現場情況顯示，制度規範與執行現實間落差明顯，雖然北捷曾派保全人員前往取締，但違規攤販仍在短時間內重新聚集，顯示管理力度不足、巡查成效有限。

【為搶海報重刷票、洗團單　戲院秩序被擾亂】

《鏈鋸人 蕾潔篇》開映後掀起追贈品風潮，戲院推出的限量特典海報原本設計給觀影者收藏，卻迅速被黃牛盯上，網路上出現大量轉售貼文，從原本「免費附贈」被喊價至千元不等，部分還搭配「免票直售」、「1套3張」等組合行銷，形同灰色市場。

諸多民眾在「宅一番」店前直接鋪陳卡冊與小卡，依稀有造型角色為喊價依據。（讀者提供）諸多民眾在「宅一番」店前直接鋪陳卡冊與小卡，依稀有造型角色為喊價依據。（讀者提供）

《鏈鋸人》主要角色小卡中，此款真紀真（下排中）因造型稀有，於中山地下書街現場被喊至400元以上。（讀者提供）《鏈鋸人》主要角色小卡中，此款真紀真（下排中）因造型稀有，於中山地下書街現場被喊至400元以上。（讀者提供）

【為搶海報重刷票、洗團單　戲院秩序被擾亂】

在特典炒風帶動下，多家戲院出現粉絲連刷數場，只為拿到限定海報，甚至有觀眾相約團購洗單，1人包下多張票再分贈海報，導致實際觀影人數與售票數不符，有戲院員工私下透露「有人1天刷4場同電影，只拿海報不看電影。」對此，索尼日前宣布多款特典海報持續加印中，避免被黃牛與投機客鑽漏洞。

【文化失衡下的制度斷層】

從戲院延燒至地下街的亂象，不僅突顯特典文化被投機炒作，更暴露公共空間執法的真空地帶，整體問題已不再只是單一事件，而是影視產業與公共管理雙方制度斷層的縮影，當黃牛能即時反應、快速轉售，而管理單位仍停留在事後勸離、取締無力的循環中，粉絲文化與公共秩序的界線正逐漸模糊，若無更明確的規範與積極執行機制，未來任何熱門作品都可能重演讓「收藏」變成「投機」，讓「應援」變成「交易」的亂象。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中