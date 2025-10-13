（獨家）《鏈鋸人》爆亂象！中山地下街驚見「小卡黑市」 特典黃牛飆價近萬元

本月11日，台北中山地下書街多名民眾席地擺攤販售與收購《鏈鋸人》小卡，攤位一字排開宛如臨時市集。（讀者提供）

〔記者邱奕欽／專題報導〕《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上映後熱潮延燒全台，原為回饋粉絲推出的限量特典海報卻意外掀起亂象，電影開映後多間戲院出現搶購潮，甚至傳出觀眾為了拿到海報重刷票、團購洗單，更在網路上遭黃牛高價轉賣飆近萬元。不僅如此，本報獨家掌握消息，捷運中山地下書街「宅一番」店前近日更出現多名民眾違規就地擺攤，形成「小卡黑市」的交易熱點，2大亂象交疊引發粉絲及通勤族們強烈不滿。

包含「淀治」、「真紀真」等人氣角色卡，部分已被轉售至數百元，引發粉絲對炒作行為不滿。（讀者提供）

【中山地下書街驚現黑市擺攤 捷運保全取締後仍復燃】

讀者向本報爆料，10月11日傍晚在台北捷運中山地下書街「宅一番」店前，出現多名民眾席地擺攤，販售與收購《鏈鋸人》小卡，原價50元1抽共2張的小卡，依稀有造型角色如「淀治」、「真紀真」等為報價依據，1張價格可達400元以上，爆翻數倍。無獨有偶，經證實該地點早在10月5日就曾被民眾檢舉，捷運保全人員趕抵現場勸離並禁止擺攤，但「小卡黑市」不到一週又死灰復燃，令許多通勤族直言太誇張。

原價50元一抽2張的角色小卡，在網路與實體交易中被黃牛哄抬至數倍價格。（讀者提供）

【北捷禁令形同虛設 管理不如黃牛快】

根據《大眾捷運法》第50條第1項第7款及北捷管理規定，未經許可在捷運站區或中山地下街公共空間擺攤、販售商品，最高可罰7,500元並勸離，然而現場情況顯示，制度規範與執行現實間落差明顯，雖然北捷曾派保全人員前往取締，但違規攤販仍在短時間內重新聚集，顯示管理力度不足、巡查成效有限。

【為搶海報重刷票、洗團單 戲院秩序被擾亂】

《鏈鋸人 蕾潔篇》開映後掀起追贈品風潮，戲院推出的限量特典海報原本設計給觀影者收藏，卻迅速被黃牛盯上，網路上出現大量轉售貼文，從原本「免費附贈」被喊價至千元不等，部分還搭配「免票直售」、「1套3張」等組合行銷，形同灰色市場。

諸多民眾在「宅一番」店前直接鋪陳卡冊與小卡，依稀有造型角色為喊價依據。（讀者提供）

《鏈鋸人》主要角色小卡中，此款真紀真（下排中）因造型稀有，於中山地下書街現場被喊至400元以上。（讀者提供）

在特典炒風帶動下，多家戲院出現粉絲連刷數場，只為拿到限定海報，甚至有觀眾相約團購洗單，1人包下多張票再分贈海報，導致實際觀影人數與售票數不符，有戲院員工私下透露「有人1天刷4場同電影，只拿海報不看電影。」對此，索尼日前宣布多款特典海報持續加印中，避免被黃牛與投機客鑽漏洞。

【文化失衡下的制度斷層】

從戲院延燒至地下街的亂象，不僅突顯特典文化被投機炒作，更暴露公共空間執法的真空地帶，整體問題已不再只是單一事件，而是影視產業與公共管理雙方制度斷層的縮影，當黃牛能即時反應、快速轉售，而管理單位仍停留在事後勸離、取締無力的循環中，粉絲文化與公共秩序的界線正逐漸模糊，若無更明確的規範與積極執行機制，未來任何熱門作品都可能重演讓「收藏」變成「投機」，讓「應援」變成「交易」的亂象。

