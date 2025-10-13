《創：戰神》超炫再臨登上北美票房冠軍！全球首週吸金6千萬美金

《創：戰神》勇奪北美首週末票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼「創」（TRON）宇宙最新續作《創：戰神》透過全新角色「戰神」的任務，深入探討人工智慧、虛擬和現實的關係，上週末（10月10至12日）在北美以3350萬美金（約台幣10.24億元）勇奪首週末票房冠軍。

該片是繼1982年《電子世界爭霸戰》、2010年續集《創：光速戰記》之後，再度延續「創」宇宙，奧斯卡得主傑瑞德雷托飾演的「戰神」，從虛擬的「創界」進入現實世界，成為人類首度與人工智慧生命體首度接觸的見證。演員陣容還包括《之前的我們》葛莉塔李、「快銀」伊凡彼得斯，以及影后吉蓮安德森與傑夫布里吉斯等重量級演員。

請繼續往下閱讀...

電影於北美以外的海外市場也進帳2700萬美金（約台幣8.25億元），全球首週合計約6000萬美金（約台幣18.34億元）。《創：戰神》全台上映中，台灣首週末票房將於下午揭曉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法