自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《創：戰神》超炫再臨登上北美票房冠軍！全球首週吸金6千萬美金

《創：戰神》勇奪北美首週末票房冠軍。（迪士尼提供）《創：戰神》勇奪北美首週末票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼「創」（TRON）宇宙最新續作《創：戰神》透過全新角色「戰神」的任務，深入探討人工智慧、虛擬和現實的關係，上週末（10月10至12日）在北美以3350萬美金（約台幣10.24億元）勇奪首週末票房冠軍。

該片是繼1982年《電子世界爭霸戰》、2010年續集《創：光速戰記》之後，再度延續「創」宇宙，奧斯卡得主傑瑞德雷托飾演的「戰神」，從虛擬的「創界」進入現實世界，成為人類首度與人工智慧生命體首度接觸的見證。演員陣容還包括《之前的我們》葛莉塔李、「快銀」伊凡彼得斯，以及影后吉蓮安德森與傑夫布里吉斯等重量級演員。

電影於北美以外的海外市場也進帳2700萬美金（約台幣8.25億元），全球首週合計約6000萬美金（約台幣18.34億元）。《創：戰神》全台上映中，台灣首週末票房將於下午揭曉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中