（專題）趙露思《許我耀眼》醉後跟陳偉霆上床 盤點她喝醉名場面

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思近年主演多部熱門影視作品都創下流量佳績，從古裝劇《星漢燦爛》、青春愛情劇《偷偷藏不住》，再到新作《許我耀眼》，她在劇中多次以「喝醉戲」讓觀眾留下深刻印象， 盤點她演出的3場醉酒戲雖情境不同，卻都展現了她的表演功力與情感層次，被網友笑稱是「最會演醉酒戲的女主角」，而且酒越喝越醉，喝到《許我耀眼》直接酒後失身。

趙露思在古裝劇《星漢燦爛》中喝醉酒的萌態，被網友盛讚太可愛了。（翻攝自網路）

《星漢燦爛》程少商把凌不疑當馬騎

在古裝劇《星漢燦爛》中，趙露思飾演聰慧靈動的「程少商」，在劇中因為不滿吳磊飾演的「凌不疑」剛訂親就管太多，離家跟萬萋萋一起喝酒訴吳磊的不是，醉態暗藏著情緒轉折，既不失角色的俏皮本色，又自然地流露壓抑已久的情感，尤其是酒醉後看到吳磊，伸手捏吳磊的臉頰，眼神迷離呆萌的醉態表情，被網友盛讚實在太可愛了。

請繼續往下閱讀...

自帶喜劇體質的她，被吳磊背回家之後，還當著父母面前，把吳磊當馬騎，動來動去發酒瘋的模樣，情緒轉折自然流暢，讓觀眾看見她在喜劇節奏與情緒拿捏間的精準掌控。

趙露思在《偷偷藏不住》醉態青春可愛，充滿少女情懷。（翻攝自網路）

《偷偷藏不住》桑稚喝醉跟段嘉許報體重

到了《偷偷藏不住》，趙露思飾演的「桑稚」在喝醉酒後，卸下平日的矜持與壓抑，對著陳哲遠飾演的「段嘉許」吐露心意，說她喜歡一個人，但那一個人並不喜歡她，還說那個人是中央空調，意即對每個人都很好，讓人聽了她的告白又好笑又心疼。

那場醉酒戲，陳哲遠要背喝醉酒的她回家，趙露思說了好之後，突然又難過的醉倒在地上說「你不能背我，我有九十多斤。」喝醉酒除了報體重，還自爆：「我還很平」，趙露思用細膩的語氣變化與眼神表達少女情感的矛盾與勇氣，不靠誇張動作卻能打動人心，網友讚她「一醉成名，演出了青春最真實的心動感」。

趙露思在《許我耀眼》中和陳偉霆發酒瘋的醉酒戲，被網友盛讚是最好笑的醉酒戲。（翻攝自網路）

《許我耀眼》許妍和沈皓明一起發酒瘋玩藍牙連結

到了今年熱播的《許我耀眼》，趙露思的醉酒戲更具爆發力。這次她演出的不是可愛或浪漫的醉，而是飽含壓抑與崩潰的釋放。她喝了酒又笑又哭又唱歌，語無倫次追酒喝的模樣，被觀眾形容「像真的醉了，演技自然到讓人心疼」。

劇中她酒後搭計程車回家，和喝醉酒的老公陳偉霆好像藍牙連結一樣，陳偉霆在城市的一角呼喊「妍妍，接電話！」坐在計程車裡的她則心有靈犀的說「怎麼聽到有人在叫我！」搖下車窗探頭大叫「誰！」還鬧著要司機掉頭回家。結果回到老公家，剛好碰到同樣喝醉酒的陳偉霆，兩人一連串發酒瘋親熱上床的戲，更是成了《許我耀眼》的經典橋段，充滿喜劇效果，被網友無限回放。

３場醉酒戲風格各異，卻都展現出趙露思對角色情感的掌握力與表演的真實度，從《星漢燦爛》的俏皮可愛、《偷偷藏不住》的青春悸動，再到《許我耀眼》的成熟滄桑，趙露思不只是演醉，更是演出了角色的靈魂，以一場又一場的「醉」，讓觀眾看見她從甜寵劇女神到實力派演員的好演技。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法