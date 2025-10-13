《赴山海》新疆女神慘被「兩字女星」搶休息室！被反鎖在外 網友揪出是「她」

古力娜扎與成毅主演的古裝劇《赴山海》爆紅。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星古力娜扎有「新疆維納斯」之稱，過去演出《軒轅劍之天之痕》、《擇天記》、《風起霓裳》等作品走紅，近日與成毅演出的《赴山海》收視更是大熱，不過昨（12）天卻爆出她出席活動時「被搶休息室」，還遭反鎖在外，瞬間登上了微博熱搜第一名。

昨天網路瘋傳古力娜扎去年在深圳參與時尚活動時，被一位「2字女星」搶走休息室。爆料的內容指出，活動當天古力娜扎結束直播活動，準備要走後面的紅毯前，被團隊帶回到貼有她名字的休息室，卻發現房門被鎖上了，且工作人員怎麼敲門都沒有回應，讓工作人員氣炸，後來是還是品牌方出面「喬」出一間休息室給她。

爆料中出現的線索除了「2字女星」以外，還有「咖位不大」、「話題多」、「當天拍出一組受到好評的照片」，網友根據這些「關鍵字」辦案，拼湊出當事人應為「星女郎」林允。

對此，古力娜扎的經紀人回應，表示一場活動有很多隨機性，大家互幫互助本來就是常態，女藝人們需要地方快速換裝、整理妝容去準備第二套內場造型。「所以後台那里沒有獨行的主角，只有機動的休息間。不要惡意描述後台女孩子們的故事啦，散了吧。 ​」

