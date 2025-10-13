自由電子報
娛樂 電視

王柏傑爆與謝欣穎喝喜酒「大吵互潑酒」 新郎楊祐寧認：只有張孝全受害

〔記者李紹綾／台北報導〕王柏傑與謝欣穎4年情斷，日前傳出兩人曾在楊祐寧2022年的婚禮上大吵，情緒失控互潑紅酒，甚至還波及好友張孝全，讓喜事一度被形容成鬧劇。楊祐寧出席金鐘60入圍聯訪時，無奈澄清：「唉！沒有人潑酒，我們婚禮真的很好玩，但不是因為潑酒。就是因為太好玩了，有人的酒不小心灑出來。」

楊祐寧。（記者胡舜翔攝）楊祐寧。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧還原現場，他指張孝全的衣服的確有被紅酒潑到，「但潑的人不是王柏傑，也不是謝欣穎，我替兩位澄清一下。我只知道我看到張孝全的時候，他的衣服已經是紅色的，所以我也不知道兇手是誰。大家那天在婚禮上都玩得非常開心」。

王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。（資料照，記者胡舜翔攝）王柏傑（左）、謝欣穎4年情已逝。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於好友的分手風波扯到自己的婚禮，楊祐寧淡定回應：「哪有扯到，沒有啦，我只是提供場地而已。」他笑說，每當手機跳出婚禮回顧照片，「我們都會看一下，覺得很有趣。我們滿回味那天的婚禮，因為我自己也覺得很好玩」。

張孝全。（資料照，記者胡舜翔攝）張孝全。（資料照，記者胡舜翔攝）

至於王柏傑是否仍有情傷？楊祐寧透露：「他生日我有去幫他祝壽，我們見面不太會聊『還好嗎』這種話。他什麼大風大浪沒見過？他很正常、很好。」被問是否幫忙介紹新對象，他笑說：「太忙了啦！這好像不是我的工作。」至於老婆是否會幫王柏傑物色對象？他大笑：「她跟他沒有那麼熟啦！」

