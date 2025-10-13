楊祐寧升格三寶爸「要帳篷了」 認了不敢結紮…理由超真實

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧以My Video影集《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘60戲劇節目男主角獎。他上月剛升格為三寶爸，開心迎接兒子出生，透露老婆「阿梅」產後恢復良好，不過一提到「結紮封肚」的話題，他邊喝水邊閃避，直喊：「我怕痛啦！」

聊起家中現況，楊祐寧又無奈又幸福說：「現在三個小孩，家裡很熱鬧，空間不太夠，想去戶外用品店買帳篷，在客廳搭一搭讓小孩睡客廳。」被問是否會讓出夫妻空間，他立刻搖頭說：「不行，我們還是要保有夫妻的空間！」

楊祐寧。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧透露，兩個女兒雖然能自己睡，但一週會開放兩天與爸媽同房，「如果睡著，她們不太會醒來，即便在我們房間，她們也不會醒。她們睡地板，我們會鋪地舖。」當聽到被虧「就是因為女兒睡太熟，第三胎才會跑出來」，他秒笑：「這問題比較私人啦！」

談到父職分工，楊祐寧坦言自己屬於「黑臉型爸爸」：「我底線踩得很緊，說不可以就是不可以。」不過也會有吃味的時刻，他說：「我都帶她們出去騎腳踏車、游泳、曬太陽，結果回家她們還是黏在媽媽身上，真的會吃味啊！」至於2個女兒是否知道爸爸入圍金鐘？楊祐寧說：「她們不知道『入圍』是什麼意思，我就跟她們說爸爸去參加比賽，她就說『爸爸贏了！』我只好糾正說：『還沒贏喔！』」

楊祐寧（左）婚後與老婆「阿梅」育有2女1子。（翻攝自臉書）

楊祐寧結婚五年迎三胎，被問是否會再生第四胎，他笑說：「現在三個小孩就很滿足了。我跟太太都開玩笑說，如果真的有第四胎，我不敢發新聞，偷偷生下來也不敢講。」至於是否考慮結紮？他先喝水解尷尬，之後頻頻搓大腿，才吐露：「我怕痛啦！朋友有結紮過的，覺得滿辛苦的。其實結紮也不只是打個結那麼簡單，後續還有很多事要處理，我目前沒有考慮。」

