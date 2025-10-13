（專訪）《影后》被嚴藝文「打掉重練」！楊謹華搶金鐘戲后喊話評審：希望是我

〔記者蕭方綺／專訪〕今年是楊謹華第六度角逐金鐘戲劇節目女主角獎，她在影集《影后》演出女明星周凡，細緻深刻的表演打動人心，早已成為眾人心中無可取代的「影后」。對於這回入圍，她坦言心情大不同，過往她對得獎抱持平常心，這次她喊話評審把神聖的一票給楊謹華演出的周凡：「希望是我！」

楊謹華第六度角逐金鐘戲劇節目女主角獎。（記者王文麟攝）

她從小就愛看報紙的影劇版，也會追各類獎項典禮，除了台灣三金之外，香港金像獎、葛萊美獎等都是她心頭好，她29歲首度以《白色巨塔》入圍金鐘戲劇女配角獎，內心無敵興奮，「第一次可以距離金鐘這麼近！」47歲的她已經是第9次參與金鐘，被稱作「老手」，她哈哈大笑說：「不要這樣說，稱我是『金鐘好朋友』。」



出道33年，她一開始對演戲很沒自信，因她唸國貿科，非表演本科系出身，會來演戲僅是因為喜歡演出。說起印象深刻的挫折，她回想早期拍戲時常因為「太想保護角色」而和劇組起衝突，有次造型師把她弄太漂亮，「我會覺得不對，角色應該落魄一點啊！我就會直接說：『這衣服不對啊，應該要髒的吧？』」

謝盈萱（左）和楊謹華在《影后》是昔日閨密，變成再不相見的決裂宿敵。（Netflix提供）

她說當時太直率，常讓人嚇一跳，「因為沒自信，反而更想把角色守得緊緊的。那時候甚至因為角色設定問題，跟導演吵了一架，結果那場戲整個被影響，剪接出來效果也不好。」

這次經驗成了她人生的轉折點，讓她大徹大悟：「我以為在保護角色，其實是在害角色。」她後來了解演員不只是要詮釋角色，更要學會溝通。「現在我會先和公司、導演、劇組討論，有問題就開小組會議，不再情緒化。」只是過去那個導演，她坦言至今仍未和解，「現在那部戲重播時，我會抱著反省的心情看。」

楊謹華第六度角逐金鐘戲劇節目女主角獎。（記者王文麟攝）

如今的她學會在「堅持角色」與「溝通現場」之間找到平衡，她說：「人就是這樣，要有挫敗、犯錯，才會有空間去檢討，再成長。」那份成熟，不再是用力捍衛角色的衝勁，而是經歷挫折後，真正理解角色、理解人的智慧。

而在《影后》與導演嚴藝文合作，她一開始就私下懇求嚴藝文：「拜託這次幫我打掉重練，無論用什麼方法、什麼折磨，我都張開雙手。」果然，嚴藝文確實沒有一刻放過她，尤其在節奏與語速的調整上，幾乎是「重生式」的訓練。她過去也不是沒演過喜劇，但她認為這回是不同層次的演出，嚴藝文把她的節奏和表演結點打掉重練。

楊謹華（右）在《影后》與年下男詹懷雲組合充滿粉紅泡泡。（Netflix提供）

而戲裡最喜歡的一場戲，她毫不猶豫指出是和謝盈萱在應酬時跳完《音浪》，隨後把心結聊開、吞菸蒂那段和解戲，她直呼：「我到現在想起來，還會起雞皮疙瘩！」她形容這種感動，是雲淡風輕的平靜，可是心裡是激動的。「我心跳加速，但又不能激怒對方，情緒層次很多。那場戲我自己回頭看，非常喜歡。」

她笑著補充，「那場戲我帶了很多私人情緒，因為我跟盈萱在戲裡的情感堆疊很深，到那個時候，所有情緒自然就湧出來。」

至於她和詹懷雲的感情戲，已婚多年的她一開始還向嚴藝文哀嚎：「我好久沒有談戀愛，不知道還可不可以有純愛感。」沒想到後來展開的化學效應讓觀眾看了怦然心動，楊謹華俏皮回：「每個階段都有愛情！」

