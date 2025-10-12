自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本女團上街拉客 台灣活動遭取消竟起死回生

SORRY.IDOL（すみません。）來台會粉。（百翼媒體提供）SORRY.IDOL（すみません。）來台會粉。（百翼媒體提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代女團SORRY.IDOL（すみません。）首次來台，驚喜現身台北街頭發放宣傳海報，展現0距離的親和力，邀請台灣粉絲共同見證團體跨出海外的第一步。

SORRY.IDOL（すみません。）在記者會上唱跳。（百翼媒體提供）SORRY.IDOL（すみません。）在記者會上唱跳。（百翼媒體提供）

SORRY.IDOL（すみません。）於2024年8月31日正式出道，成員包括瀬戸万莉愛、星野みお、雨沢凛，以及暫未參與本次台灣行的前花瑳良。團體以東京為主要活動據點，透過TikTok群組直播、現場演出與各類媒體節目展開多元活動。他們今天（12日）下午出席記者會，小秀中文包括「你好，我是日本人」、「謝謝」、「可愛」、「我愛你」等，但對於自己的中文名字卻還沒學會，直呼會努力學習中文。

來台期間，她們也去了夜市、101、四四南村、花博及河濱公園，還品嚐了藥燉排骨、花生捲冰淇淋、烤杏鮑菇，讓她們留下深刻的印象，也希望未來有機會可以去爬山、泡冷泉，因為她們在日本很愛泡溫泉，聽到台灣有冷泉，沒泡過所以很想體驗看看。

SORRY.IDOL（すみません。）的演出起死回生，成功在台北舉行。（百翼媒體提供）SORRY.IDOL（すみません。）的演出起死回生，成功在台北舉行。（百翼媒體提供）

原訂於台灣舉辦的首次海外活動，因溝通誤會而取消，沒想到中間卻有台灣貴人相助，讓此次來台行起死回生。同時，SORRY.IDOL也收到了許多來自台灣粉絲的鼓勵與協助，讓成員們深刻感受到台灣朋友的熱情與溫暖。

SORRY.IDOL將以「對不起」為名、以「感謝」為心，化歉意為閃耀的能量。「雖然我們目前僅有三首原創歌曲，但能在台灣朋友與日本同業的協助下重新站上舞台，是我們莫大的榮幸。我們將以最真摯的心與全力的表演，呈現屬於SORRY.IDOL 的音樂與感動。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中