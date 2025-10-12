日本女團上街拉客 台灣活動遭取消竟起死回生

SORRY.IDOL（すみません。）來台會粉。（百翼媒體提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新生代女團SORRY.IDOL（すみません。）首次來台，驚喜現身台北街頭發放宣傳海報，展現0距離的親和力，邀請台灣粉絲共同見證團體跨出海外的第一步。

SORRY.IDOL（すみません。）在記者會上唱跳。（百翼媒體提供）

SORRY.IDOL（すみません。）於2024年8月31日正式出道，成員包括瀬戸万莉愛、星野みお、雨沢凛，以及暫未參與本次台灣行的前花瑳良。團體以東京為主要活動據點，透過TikTok群組直播、現場演出與各類媒體節目展開多元活動。他們今天（12日）下午出席記者會，小秀中文包括「你好，我是日本人」、「謝謝」、「可愛」、「我愛你」等，但對於自己的中文名字卻還沒學會，直呼會努力學習中文。

來台期間，她們也去了夜市、101、四四南村、花博及河濱公園，還品嚐了藥燉排骨、花生捲冰淇淋、烤杏鮑菇，讓她們留下深刻的印象，也希望未來有機會可以去爬山、泡冷泉，因為她們在日本很愛泡溫泉，聽到台灣有冷泉，沒泡過所以很想體驗看看。

SORRY.IDOL（すみません。）的演出起死回生，成功在台北舉行。（百翼媒體提供）

原訂於台灣舉辦的首次海外活動，因溝通誤會而取消，沒想到中間卻有台灣貴人相助，讓此次來台行起死回生。同時，SORRY.IDOL也收到了許多來自台灣粉絲的鼓勵與協助，讓成員們深刻感受到台灣朋友的熱情與溫暖。

SORRY.IDOL將以「對不起」為名、以「感謝」為心，化歉意為閃耀的能量。「雖然我們目前僅有三首原創歌曲，但能在台灣朋友與日本同業的協助下重新站上舞台，是我們莫大的榮幸。我們將以最真摯的心與全力的表演，呈現屬於SORRY.IDOL 的音樂與感動。」

