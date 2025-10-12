自由電子報
娛樂 最新消息

邵雨薇壓力大到荷爾蒙失調 經紀人證實：很可怕

《人浮於愛》邵雨薇。（高雄電影節提供）《人浮於愛》邵雨薇。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕台劇《人浮於愛》前兩集在高雄電影節特別放映，主演邵雨薇、范少勳今天（12日）下午受訪，邵雨薇分享拍攝時壓力爆棚，荷爾蒙失調臉腫、經期不順，結果殺青後整個判若兩人，導演徐輔軍看她跟宋芸樺放飛唱KTV的模樣傻了眼，開玩笑說：「沒大沒小了！終於放鬆了。」

《人浮於愛》是改編自侯文詠的同名小說，他自己也跳下來擔任編劇，不過命運多舛，4年前開鏡卻遇到疫情，卡司陣容大換血，因此多燒了2、3000萬。侯文詠自嘲苦命，總是走困難的路，透露有向牙醫老婆請求「增資」，加上許多貴人相助才能走到現在。

《人浮於愛》邵雨薇。（高雄電影節提供）《人浮於愛》邵雨薇。（高雄電影節提供）

其實邵雨薇在4年前的第一階段也有去聊過，疫情後重啟拍攝的第二階段，她的角色從原本設定的「年輕組」變成「年長組」。由於男友吳慷仁原先是第一階段的演員，後來因故沒參與第二階段，但邵雨薇並沒有與他聊太多，兩人公私分明，在一起比較少聊工作，不過小倆口近期分隔兩地，被問到會不會想念彼此？邵雨薇笑說：「不會啦，他就是飛來飛去。」

不靠男友給意見，在家也不會與吳慷仁排練，邵雨薇角色功課自己消化，此次在劇中有不少露骨、性挑逗的台詞，邵雨薇害羞的說，不好意思照鏡子練習台詞，全靠當下激起的火花，想表達出「怡然自得，我就是要讓你知道的」自信，單純面對慾望。戲外的邵雨薇與角色也有一點像，有想要什麼就去追求，像是曾經突然衝去日本念書，想潛水就直接衝去海邊跳海，「我是個行動派，說走就走，覺得很熱血。」她和屈中恆在片中也有親密戲，所幸有親密指導從中協助，不管是「女上男下」、「男上女下」都有設計過。

邵雨薇拍攝時壓力爆棚，搞到荷爾蒙失調經期不順、全身過敏及臉腫通通出現，整個人變得不亂勁，經紀人都驚覺有異，私下偷問助理，並表示「有點可怕…」侯文詠也透露，邵雨薇有向他求救，因為邵雨薇前期抓不到這個角色，雙方之間聊了很多，最後建議邵雨薇可以去看《追殺夏娃》的角色當作參考範本，後來邵雨薇把每一季都看完了。

《人浮於愛》范少勳（左）、邵雨薇。（高雄電影節提供）《人浮於愛》范少勳（左）、邵雨薇。（高雄電影節提供）

范少勳是少數留下的原卡司，自嘲：「滿幸運留到最後，中間沒被換掉。」過去范少勳總是演邊緣人角色，這次飾演有ABC腔的富二代，沒想到竟是侯文詠誤以為范少勳的外表一定是「富二代專業戶」才相中他，此次意外為他展開一條新的戲路。

《人浮於愛》范少勳。（高雄電影節提供）《人浮於愛》范少勳。（高雄電影節提供）

范少勳回憶，第一階段自己的角色「辛毅夫」設定是「ABC背景」，有許多英文台詞，「像Take a shower那種，我就覺得哇！比較心虛」後來劇本調整，他的角色更貼近內心狀態，「第二階段著重我和宋芸樺的互動，回到成長與突破。」他表示，《人浮於愛》從第一版到現在，隔了一段時間，換了導演、演員，也像另一種工作方式。

