英國歌手監獄遭襲48歲亡 曾涉性侵兒童遭判29年

伊恩沃特金斯在監獄遭其他囚犯毆打，因失血過多身亡，享年48歲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國搖滾樂隊Lostprophets前主唱伊恩沃特金斯（Ian Watkins）2013年涉嫌強姦一名11月大男嬰及未成年少女，遭法院判決有期徒刑29年，緩刑6年，沒想到今（12）傳出他在英國韋克菲爾德監獄遭其他囚犯毆打，因失血過多身亡，享年48歲。

外媒報導，警方出動時，伊恩沃特金斯的頸部頸靜脈已被切斷，處於昏迷狀態。對此，當地警方表示，在押犯人中，25歲、43歲男性中有一人揮舞兇器，正在進行調查。

請繼續往下閱讀...

事實上，囚犯們對伊恩沃特金斯的暴行並非第一次，他於兩年前也曾遭到其他3名在押嫌犯的暴力和兇器攻擊，當時他的脖子受了傷，保住了性命，沒想到兩年後仍躲不過死神的召喚。

伊恩沃特金斯1977年出生於英國，21世紀作為Lostprophets曾風靡一時，豈料2013年捲入兒童性暴力醜聞，震驚歌迷；據報導，他當時曾強姦未滿13歲的兒童，性暴力受害者還有出生11個月的嬰兒，引發公憤。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

