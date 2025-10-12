自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

英國歌手監獄遭襲48歲亡 曾涉性侵兒童遭判29年

伊恩沃特金斯在監獄遭其他囚犯毆打，因失血過多身亡，享年48歲。（翻攝自X）伊恩沃特金斯在監獄遭其他囚犯毆打，因失血過多身亡，享年48歲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國搖滾樂隊Lostprophets前主唱伊恩沃特金斯（Ian Watkins）2013年涉嫌強姦一名11月大男嬰及未成年少女，遭法院判決有期徒刑29年，緩刑6年，沒想到今（12）傳出他在英國韋克菲爾德監獄遭其他囚犯毆打，因失血過多身亡，享年48歲。

外媒報導，警方出動時，伊恩沃特金斯的頸部頸靜脈已被切斷，處於昏迷狀態。對此，當地警方表示，在押犯人中，25歲、43歲男性中有一人揮舞兇器，正在進行調查。

事實上，囚犯們對伊恩沃特金斯的暴行並非第一次，他於兩年前也曾遭到其他3名在押嫌犯的暴力和兇器攻擊，當時他的脖子受了傷，保住了性命，沒想到兩年後仍躲不過死神的召喚。

伊恩沃特金斯1977年出生於英國，21世紀作為Lostprophets曾風靡一時，豈料2013年捲入兒童性暴力醜聞，震驚歌迷；據報導，他當時曾強姦未滿13歲的兒童，性暴力受害者還有出生11個月的嬰兒，引發公憤。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中