阿湯哥傳將「飛出地球」辦婚禮 外媒曝：挑戰史上最狂浪漫

湯姆克魯斯（右）今年被拍到和安娜德哈瑪斯共乘直升機。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕63歲「阿湯哥」湯姆克魯斯身邊女伴換不停；今年2月，阿湯哥傳出和小26歲的《007：生死交戰》「龐德女郎」安娜德哈瑪斯約會，今（12）更有消息指出，阿湯哥有望和女伴舉辦「太空婚禮」，消息令影迷又驚又喜。

阿湯哥向來是圈內「桃花旺盛」代表，他繼和俄羅斯名媛埃爾西娜海洛娃、經紀人瑪哈傳緋聞後，今年和安娜德哈瑪斯在英國倫敦打得火熱。

請繼續往下閱讀...

外媒消息稱，阿湯哥正計劃與安娜德哈瑪斯舉行宇宙婚禮，不免讓影迷聯想到電影《不可能的任務》，指他有望把電影情節直接搬到現實來。

一位演藝界消息人士表示，阿湯哥和安娜德哈瑪斯都熱愛挑戰和冒險，雖然兩人不是訂婚的關係，但阿湯哥已在考慮規劃一場超乎想像的婚禮了；消息指阿湯哥對「宇宙旅行」很感興趣，婚禮也有望在宇宙中進行。

知情人士進一步透露，兩人希望舉行一場不平凡的婚禮，「對兩人來說，認為婚禮並非只是單純的儀式，而是表達自己熱情的機會」，意指會來場轟轟烈烈的結婚儀式，挑戰史上「最狂浪漫」。

不過也有一說指出，除了宇宙太空婚禮，阿湯哥也考慮舉辦水下、跳傘婚禮等形式，究竟最後是以何種方式完成人生大事，影迷都非常期待。

