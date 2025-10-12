吉他詩人太搶手萬芳蘇來都想合作 蔡琴《抉擇》換人唱

萬芳（右）為演唱會彩排，特別和董運昌合作。（新視紀整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年適逢民歌50週年，10月18日在大安森林公園音樂台及草地廣場將舉辦「搭捷運聽民歌」演唱會，最近萬芳和蘇來等歌手先進行彩排，結果多次獲得金曲獎肯定的「吉他詩人」董運昌很搶手，包括萬芳、蘇來、靳鐵章都搶著想和他合作。

台北捷運公司主辦的「搭捷運聽民歌」演唱會，將邀請胡德夫、馬毓芬、丁曉雯、金智娟、靳鐵章、董運昌、蘇來、許景淳、殷正洋、李建復、萬芳、徐哲緯、許蒲生等13組歌手參與演出，最近萬芳彩排，原本只和董運昌合作一曲《抉擇》，翻唱蔡琴的招牌曲，沒想到在彩排時，大家都陶醉現場吉他聲音太好聽，決定加碼歌曲《怎麼能》，這也是兩人睽違10年後再度合作。

蘇來（右）很開心能再次和董運昌合作。（新視紀整合行銷提供）

另外蘇來最近才從義大利旅遊回台，笑說領隊也是民歌支持者，今年2月的「民歌五十」演唱會後蘇來就表示想與董運昌合作，沒想到這麼快就心想事成，兩人將合作《偈》等歌曲，蘇來還說：「這次吉他不僅是伴奏，更像是用吉他跟我對唱。」

