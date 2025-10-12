性感女神退場 桃乃木香奈10週年寫真曝光謝粉絲

桃乃木香奈將於24日發行全新寫真集。（翻攝自FLASH、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優桃乃木香奈出道10週年，卻在上月底突然宣布正式引退，她的第10本寫真集特別遠赴關島拍攝，接受日媒訪問，分享這十年來最辛苦的時期，令老司機依依不捨。

桃乃木香奈透露，「有天隨口說了句『想去海外拍攝（寫真集）！』，沒想到真的實現了，真的很開心。」回顧十年來的活動，她坦言疫情結束後，重新面對大型團體拍攝，發現自己體力真的退步了。



請繼續往下閱讀...

桃乃木香奈出道10年宣布引退。（翻攝自FLASH）

相反地，讓她印象最深、最開心的時刻，是在2017年獲「Sky PerfecTV！成人放送大賞」新人女優獎，她提到「那年競爭者都很強，所以能得獎真的難以忘懷。」

桃乃木香奈今向粉絲致謝，提到「能夠一路走到現在，全靠大家的反應與支持。你們一直是我的原動力，真的非常感謝。如果我也能成為你們的力量，那就太幸福了。」

她強調雖然將以「性感女優」身分引退，「但若今後在其他工作領域看到我，希望大家能繼續支持我。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法