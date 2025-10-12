自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

性感女神退場 桃乃木香奈10週年寫真曝光謝粉絲

桃乃木香奈將於24日發行全新寫真集。（翻攝自FLASH、IG）桃乃木香奈將於24日發行全新寫真集。（翻攝自FLASH、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優桃乃木香奈出道10週年，卻在上月底突然宣布正式引退，她的第10本寫真集特別遠赴關島拍攝，接受日媒訪問，分享這十年來最辛苦的時期，令老司機依依不捨。

桃乃木香奈透露，「有天隨口說了句『想去海外拍攝（寫真集）！』，沒想到真的實現了，真的很開心。」回顧十年來的活動，她坦言疫情結束後，重新面對大型團體拍攝，發現自己體力真的退步了。

桃乃木香奈出道10年宣布引退。（翻攝自FLASH）桃乃木香奈出道10年宣布引退。（翻攝自FLASH）

相反地，讓她印象最深、最開心的時刻，是在2017年獲「Sky PerfecTV！成人放送大賞」新人女優獎，她提到「那年競爭者都很強，所以能得獎真的難以忘懷。」

桃乃木香奈今向粉絲致謝，提到「能夠一路走到現在，全靠大家的反應與支持。你們一直是我的原動力，真的非常感謝。如果我也能成為你們的力量，那就太幸福了。」

她強調雖然將以「性感女優」身分引退，「但若今後在其他工作領域看到我，希望大家能繼續支持我。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中