2025人權電影獎揭曉 《五花肉》《留學生》奪首獎

「人權電影獎」今頒獎，文化部政次王時思（右6）與得獎劇組、評審、頒獎嘉賓合照。（文化部提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「臺灣國際人權電影節」今（12）圓滿落幕，並於國立中正紀念堂演藝廳頒發「人權電影獎」；社會組首獎由隋淑芬執導的《五花肉》奪下，青年組首獎則由黃勇嵻執導的《留學生》奪得。

國家人權博物館為提升台灣國際人權電影展的知名度及能見度，今年首度將影展轉型為電影節，並首度舉辦「人權電影獎」，鼓勵民眾透過影像作品，探討人權議題；今年首度辦理即吸引102件作品參賽。經過初審及決選程序，評審團從各組10件入圍作品中選出獲獎作品。

小薰主演《五花肉》奪「人權電影獎」社會組首獎。（海鵬提供）

《五花肉》由金馬得主與剪輯大師廖慶松親自操刀，並由「小薰」黃瀞怡、庹宗華主演。小薰在片中演出為母則強的妻子，為嗷嗷待哺的幼子，想出「以肉易肉」方式換得桌上熱騰騰香噴噴的五花肉。

該片有別於多數關於白色恐怖劇情片常見的男性視角，而以妻子、母親的處境為主軸，敘事具濃厚的文學性，蘊含著對時代的無言控訴。作品在時代氛圍的還原上堪稱用心，演員表現更與之相得益彰。

《留學生》獲青年組首獎。

「人權電影獎」青年組首獎《留學生》描述從越南來台升學的留學生阮氏青春和范氏梅發現現實生活與想像有極大落差，留學生與外籍勞工身分在台灣似乎沒有區別，不願成為逃逸外勞的青春，如何試圖透過轉校來取得更好的機會與未來，卻徒勞無功。

導演黃勇嵻在談到創作初衷時表示，少子化與勞動力短缺已是台灣當代社會的巨大隱憂，他希望透過青春和梅的故事，聚焦越南留學生在台灣的現實生活與心理掙扎，從他們既是「學生」也是「工人」的雙重角色，呈現這群人在邊緣地帶奮力生活的真實樣貌。

評審認為透過越南「留學生」的獨特視角，影片深刻揭示台灣勞動處境的沉痾與結構性困境，展現出對人權議題的敏銳關注。

人權館期待透過「人權電影獎」鼓勵年輕世代以影像創作關注及探討表人權議題，並吸引更多觀眾透過影像學習、理解及反思人權的核心價值。

【人權電影獎】得獎名單：

［社會組］

首獎《五花肉》

優選《尋寶的人》

佳作《薄荷涼菸》

［青年組］

首獎《留學生》

優選《再見大我》

佳作《哥哥死後去了哪裡》

