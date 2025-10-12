竹內涼真一句話惹毛全日本女性 「嫌女友料理單調」登熱搜

竹內涼真在劇中的大男人行徑引發日本網友熱議。（緯來日本台提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星竹內涼真在愛情喜劇《有本事換你來做啊！》扮演超傳統的大男人，劇情講到他求婚當天被溫順女友狠甩，兩人就此展開省視自己的「重生」之旅；其中一段竹內涼真「指教」同居女友夏帆菜色過於單調的戲碼，瞬間引爆日本廣大網友怒火。

竹內涼真演出大男人「新高度」，卻引來日本網友痛批「煮給你吃還要嫌」、「整桌咖啡色怎麼了嗎？」「不然你自己煮啊！」各種同情女方的留言此起彼落，助攻該劇一舉衝上「X」趨勢排行榜冠軍。

竹內涼真在劇中一舉一動大男人十足，深信著「為男人在家煮飯洗衣料理家務，就是女人的幸福」，直到事事以他為主的女友突然離去，他才驚覺大事不妙。

面對鄉民們的「熱烈迴響」，竹內涼真苦笑坦言，劇中確實有些本色演出的部分：「當初看劇本時，好幾次我都想說：『這根本是講在我吧！』有種莫名被看光光的心情。」

提及劇中出現的「用冷凍料理就是偷懶！」、「築前煮（超費工日本傳統年菜）有什麼難的！」、「用市售咖哩塊煮咖哩？不就是把料切一切丟進去而已嗎？」等各種大男人發言，私底下鮮少下廚的竹內涼真則害羞表示：「其實開拍前我有在家試著做看看築前煮，發現真的超級麻煩的！」

竹內涼真（後）和夏帆在戲中本來是人人稱羨的恩愛情侶。（緯來日本台提供）

相較於不擅廚藝的竹內涼真，夏帆本人和女主角一樣善於烹飪，日本料理更是她的拿手領域，但被問到與角色的其他相似之處時，夏帆苦笑表示：「我本人跟她真的不太像，所以起初花了很大的功夫在尋找我們的共通點。」

所幸隨著拍攝進行，夏帆也逐漸抓到感覺，就連為戲染的粉色頭髮也越看越順眼：「現在看到黑髮的自己，我反而會覺得怪怪的。」《有本事換你來做啊！》每週六晚間10點於緯來日本台首播。

