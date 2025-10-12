（專訪）楊麗音曝「生死超前部署」 簽器官捐贈卡、揭母塔位投資秘辛

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎，她在劇中打扮時髦花俏，還提LV名牌包，透露私下的自己，打扮很樸實，既不化妝也不太打扮，自封是個「鄰家阿婆」。

楊麗音飾演的「阿婆」與一般傳統客家阿嬤完全不同，穿著花俏時髦、提名牌包，當時在做角色定裝，她也好奇詢問導演，「為什麼這個阿婆穿的不是客家花布衫？」結果導演說：「她會偷穿孫女的衣服！」這點讓她相當認同，因為她過去也會偷穿女兒的衣服，「以前我女兒跟我身材差不多，我就偷穿她的褲子、衣服去上通告，她的褲子很多刷破，我還穿過那種肚皮會露出來的上衣，但裡面會再穿一件貼身的」，她自嘲：「阿婆還是阿婆，膽子不夠大。」

光看戲名《阿婆非死不可》，就知道這部劇的黑色幽默，楊麗音一派灑脫說：「每天都可能出意外啊！有一次看到有人騎車被開車門撞飛，當場被壓死，人生就是這麼無常，不要想太多，當下快樂就好。」她還真的替自己「超前部署」，「我有簽器官捐贈卡，但我忘記放哪裡了」，她笑說：「後來想想，我身體那麼爛，塑膠粒太多，還是不要害別人好了。」

楊麗音透露，媽媽在她出嫁前早早就幫她買好塔位，「她以前買塔位投資，後來漲了她還很高興，說自己有先見之明」，她語帶調侃說：「我媽那年代的投資方式不多，不是買保險就是跟會，結果她還被倒會好幾次，那時她存了一間房子的頭期款，結果就被她乾兒子的媽媽倒會，對她來說真的很傷，後來買不起房子，但可以買很多陰宅。」這些經歷讓她學會了幽默看待金錢與生死。

