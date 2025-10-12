自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄發光了！BLACKPINK點亮全城「6大地標」化身粉紅海

BLACKPINK快閃電搶先降臨大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK快閃電搶先降臨大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK本週18、19日將登上高雄世運主場館，除了先前驚喜公布「大巨蛋」官方限時快閃店，今（12）加碼「LIGHT UP 高雄 IN PINK」全新企劃，明起在高雄六大指標地標將可見到BLACKPINK粉紅色系燈光點亮城市，邀南台灣樂迷迎接這場年度盛事。

六大地點包括「愛河、高雄火車站、美麗島捷運站、高雄流行音樂中心、大港橋、高雄港旅運中心」皆可見到粉紅海；除了全城響應，從左營高鐵站到演唱會當日場館周邊更特別打造多項限定裝置，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、特製拍照背板、專屬路燈旗等，營造粉絲必拍打卡點，讓觀眾不僅能朝聖萬眾矚目的回歸演出，也能留下專屬回憶。

主辦單位史無前例打造LIGHT UP高雄IN PINK。（Live Nation Taiwan提供）主辦單位史無前例打造LIGHT UP高雄IN PINK。（Live Nation Taiwan提供）

為回饋一路支持的BLINK（粉絲名），官方特別打造「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」，將於遠東Garden City大巨蛋店1F（臺北大巨蛋）限時登場。

營業時間為每日上午11 點至晚上9點，活動自10月15日（三）至10月19日（日）為期五天限定舉辦。快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動。

主辦公告凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡與海報等特別贈禮，所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限，售完為止。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中