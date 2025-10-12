高雄發光了！BLACKPINK點亮全城「6大地標」化身粉紅海

BLACKPINK快閃電搶先降臨大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK本週18、19日將登上高雄世運主場館，除了先前驚喜公布「大巨蛋」官方限時快閃店，今（12）加碼「LIGHT UP 高雄 IN PINK」全新企劃，明起在高雄六大指標地標將可見到BLACKPINK粉紅色系燈光點亮城市，邀南台灣樂迷迎接這場年度盛事。

六大地點包括「愛河、高雄火車站、美麗島捷運站、高雄流行音樂中心、大港橋、高雄港旅運中心」皆可見到粉紅海；除了全城響應，從左營高鐵站到演唱會當日場館周邊更特別打造多項限定裝置，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、特製拍照背板、專屬路燈旗等，營造粉絲必拍打卡點，讓觀眾不僅能朝聖萬眾矚目的回歸演出，也能留下專屬回憶。

請繼續往下閱讀...

主辦單位史無前例打造LIGHT UP高雄IN PINK。（Live Nation Taiwan提供）

為回饋一路支持的BLINK（粉絲名），官方特別打造「BLACKPINK WORLD TOUR POP-UP STORE IN TAIPEI」，將於遠東Garden City大巨蛋店1F（臺北大巨蛋）限時登場。

營業時間為每日上午11 點至晚上9點，活動自10月15日（三）至10月19日（日）為期五天限定舉辦。快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動。

主辦公告凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡與海報等特別贈禮，所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限，售完為止。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法