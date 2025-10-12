自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）楊麗音為省稅肖想「假離婚」 導演尪一句話讓她翻白眼

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎，劇中面對老公出軌，她仍「打死不離婚」。現實生活中，她笑說自己常把「離婚」掛嘴邊：「吵架就想離啊！覺得離開這段關係就不會被綁住。」

但導演老公陳懷恩完全不吃這套，楊麗音說：「他說聖經裡講，不要有隔夜的怨恨，一定要當天解決。」有時老公「今日事今日畢」的個性，讓她氣到翻白眼：「有時候我就想睡覺，他一定要把事情解決，我就會氣噗噗地說：『我要睡覺啦！』」

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）

好笑的是，有次楊麗音提出「假離婚省稅」，對老公說：「結婚扣稅太重，乾脆離一離比較省。」她這樣利誘，老公仍不答應。就在此時，楊麗音的手機響了，電話那頭正是她老公，她笑說：「說人人到！他帶我婆婆去看醫生，他是個很有責任感的人，連我媽媽都他在照顧。」

《阿婆非死不可》裡的阿婆「李春妹」熱愛數錢、存錢，楊麗音笑喊：「我媽也超愛數錢！包紅包給她都要換百鈔，她會一張一張攤開來數，像在看花一樣。」她也有自己的一套理財哲學，認為「小金塊最實用」：「太大條不好換錢，逃難要買三碗牛肉麵，人家沒錢找你。」

楊麗音分享，曾看過一本書《逃亡三部曲》：「書裡的媽媽把小金塊縫在棉襖邊，我就學起來了。」她早期為了演貴太太，買過一兩金戒指、項鍊，當時一兩3萬多，「現在一兩14萬多，漲了4倍耶！早知道買多一點，或是買台積電就好。」

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》入圍金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎。（記者潘少棠攝）

楊麗音提到，現在也有買股票，但買得相當隨興。0050剛發行時，她隨手買了2張，之後沒再理會，得知漲了超多，直喊：「好可惜，只買2張！我不知現在多少了，也沒去刷本子。前陣子有寄一張分割說明，但我搞不清楚是怎麼回事，就沒去理了。」她還買了一張統一超商股票，完全是因為「他們有推愛心代餐券，覺得有社會責任」。她笑說：「我不是看財報，是看善報。」

