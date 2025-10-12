自由電子報
娛樂 最新消息

邱宇辰脫了！「破尺度」超激床照流出 親哥反應曝光

邱宇辰濕身秀壯肌。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰濕身秀壯肌。（百鴻揚娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕邱宇辰出道滿20年，正式推出演藝生涯首支個人單曲《CINDER KISS》（餘燼之吻），今天官方搶先曝光兩張單曲寫真照片，照片中他赤裸上身躺在床上，大秀結實臂膀，引來無限遐想；另一張則是濕髮造型配白色貼身上衣，濕身效果讓白上衣呈現半透明質地，壯碩胸肌若隱若現，性感指數破表。

《CINDER KISS》單曲寫真一共推出兩種版本，其中豪華版限量520套，預購開放當天瞬間被搶購一空，速度之快連他本人都始料未及。他笑說：「我自己的都還沒下單也！」常規版單曲寫真仍持續開放預購熱賣中。

邱宇辰粉絲應援。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰粉絲應援。（百鴻揚娛樂提供）

為慶祝邱宇辰出道20週年，海內外粉絲自發串連應援，橫跨北京、上海、杭州、台北、台中、高雄等多個城市，打造「邱宇辰城市地景」，包下LED看板與公車廣告，展現滿滿行動力。邱宇辰感性回應：「真的超感動！想到你們就覺得心裡暖暖的。希望很快能跟大家見面！」新歌MV將於10月15日晚間8點首播，唯一一場簽唱會定於11月22日舉行。

邱宇辰單曲寫真養眼。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰單曲寫真養眼。（百鴻揚娛樂提供）

巧合的是，邱宇辰的哥哥「王子」邱勝翊近期也推出了個人單曲，被問到兄弟是否會互相比較時，邱宇辰笑說：「其實還好啦！兩首歌風格完全不一樣，他就是包得很緊，我就是穿得很少，哈哈哈！」他也透露其實兩人都有互相聽對方的作品，並給予意見與鼓勵。「那時候我給他聽，他就說你這首歌就是『帥歌』啊，我說對啊，是帥哥啊！另外一種的帥哥啦！」兄弟間自然流露的默契與支持，特別讓人感動。

點圖放大header
點圖放大body

