娛樂 最新消息

方大同離世八個月 徐佳瑩悲嘆「很不真實」現蹤高雄全說了

徐佳瑩緬懷好友方大同。（高雄流行音樂中心提供）徐佳瑩緬懷好友方大同。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心迎來四週年，推出全新音樂企畫「KMC UNPLUGGED」，首場邀來金曲歌后徐佳瑩舉辦《我在聽》演唱會，由於不插電舞台以「零距離」為概念設計，開場她就笑喊：「太近了！近到我差點要喊媽媽了！」

徐佳瑩被「零距離」舞台嚇到。（高雄流行音樂中心提供）徐佳瑩被「零距離」舞台嚇到。（高雄流行音樂中心提供）

首登高流海音館開唱，徐佳瑩為這場「不插電首演」準備多重彩蛋，挑選多首私房歌單，並以全新編制重新詮釋，為了懷念今年二月離世的好友方大同，徐佳瑩特別選唱他的經典作品《特別的人》，兩人曾合作過歌曲《自以為》，談起這段情誼，徐佳瑩感性表示：「有些人離開這個世界，是很不真實的。」她坦言，突然意識到再也無法與他合唱《自以為》，也無法再演唱方大同的新作，才真切感受到他的離開，但幸好他留下了許多音樂，讓人記得他帶來的美好。

徐佳瑩分享多首私房歌單。（高雄流行音樂中心提供）徐佳瑩分享多首私房歌單。（高雄流行音樂中心提供）

因為演出在週六晚上，徐佳瑩也將Energy人氣神曲《星期五晚上》巧妙改編成風格輕鬆柔和、慵懶甜美的《星期六晚上》，她與團隊在選歌上花了很多心思，其中翻唱《Single Ladies》更有趣味由來：高流公布活動海報時，有網友看到「歌后騎馬」的插畫，猜測演唱會主角是「碧昂絲」，音樂總監陳君豪便突發奇想，建議將這首納入歌單。

在Talking時段，徐佳瑩與歌迷互動熱絡，她大讚高流場地設備和環境超好，前一晚也逛高雄夜市買了白糖粿、甘梅薯條等小吃，愛上高雄在地美食：「高雄建築很美、天氣很好，感謝高流邀請，祝高流四週年『年年有今日、歲歲有今朝！』。」

點圖放大header
點圖放大body

