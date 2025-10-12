（專訪）楊麗音第2座金鐘等19年 公開堅持演戲不退休原因

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》角逐金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎，她在劇中飾演失智卻仍愛漂亮、拿LV名牌包的阿婆「李春妹」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》角逐金鐘60迷你劇（電視電影）女主角獎，她在劇中飾演失智卻仍愛漂亮、拿LV名牌包的阿婆「李春妹」。但戲外，她的媽媽、外婆都失智，自己也懷疑「可能有基因」，她直白說：「我怕失智，我不會退休。」

楊麗音出道42年，演過無數角色，光是「失智」就演過不下5次，她謙虛說：「不敢說駕輕就熟，只能說我觀察比較多，資訊更新太快，不能說熟練，應該說『持續學習中』。」她第一次演失智是2005年的《草山春暉》，當年資料貧乏，「那時要找關於阿茲海默的資料超難，只知道帕金森氏症、失智症這兩種。」隔年以角色「高張秀」抱回人生首座金鐘女主角獎，令她沒想到的是，第2座竟等了多年，讓她苦喊：「第2座好難喔！怎麼等了19年還沒拿到，王寶釧苦守寒窯18年都等到薛平貴了。」

楊麗音十幾年前面臨媽媽失智，會發現是因為媽媽煮的綠豆湯味道超怪，詢問後才知道媽媽找不到紅糖改放白糖，「結果其實是加了小蘇打粉」，隨著母親狀況惡化，還曾有一次搭公車迷路，下錯站、哭著打電話。她回憶：「那次是媽媽第一次在外失智發作，第一次感受到什麼叫『無助』，她打電話給我妹，哭到整個人崩潰。」

自此家裡多了個日常考試，就是每天都要考媽媽「我是誰、他是誰」，有時媽媽還會賴皮說：「我不要告訴你。」讓楊麗音哭笑不得，她說：「我們都不知道她是真的忘記，還是裝可愛。有時候我們會氣她一直重複問問題，可是後來發現，是我們不夠接受。當你願意『臣服』，心裡就會比較平靜。」

