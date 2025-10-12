自由電子報
娛樂 最新消息

周杰倫曾恐慌症發作「動念取消演唱會」 歌迷敲碗唱回台北杰威爾回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨（11日）晚完成「嘉年華」巡迴演唱會，休息一晚後，今天談到心情，也揭露過去110場巡演期間，曾發生恐慌症發作等緊急狀況，但歌迷的期待與支持，讓他再辛苦也要好好唱下去。

今周董談到：「嘉年華巡迴演唱會在上海告一段落啦，幾年的時間裡，謝謝你們陪我唱了上百場，或許有些不捨，也有些失落，但更多的是對下一次重逢的期待。」

周杰倫完成巡演，也自揭曾遭遇過一些不可控制狀況。（杰威爾提供）周杰倫完成巡演，也自揭曾遭遇過一些不可控制狀況。（杰威爾提供）

另外周董自爆：「在巡迴的期間，其實也有些我無法控制的情況，比如恐慌發作，無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候，在許多壓力極大的同時，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭就此打住，只能好好的撐住，現在提這些，或許一切都不重要了，下一次新的巡迴，我能不能每場唱原key我不知道，但我知道，不管原不原key，我還是會回到舞台，跟你們繼續創造回憶。」看到周董的發文，粉絲都覺得好感動。

雖然「嘉年華」巡演落幕，但唱片公司隨即宣布明年周董會有新的巡演，關於明年台北是否會有新的巡演場次？杰威爾音樂表示：「新的演唱會時間、名稱⋯等等，我們會再公告，有確定的場次也會再陸續公告。」台灣歌迷都集氣，許願明年周董展開新巡演，也能將台北場再加進去。

