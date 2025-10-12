自由電子報
娛樂 最新消息

陳珮騏「吃飯也有戲」Threads瀏覽破百萬 流量女王驚嚇曝心聲

陳珮騏在《百味人生》演出被觀眾讚為「八點檔最真實的焦慮代表」。（三立提供）陳珮騏在《百味人生》演出被觀眾讚為「八點檔最真實的焦慮代表」。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳珮騏在三立八點檔《百味人生》飾演的蕭紅雪，在母親、丈夫與丈夫前妻間掙扎，既強勢又脆弱，她的崩潰與恐慌演繹逼真，被觀眾讚為「八點檔最真實的焦慮代表」。不少網友留言表示：「她演出恐慌症太逼真，我家人就是這樣」、「光看她吃飯就覺得好有戲」，甚至有網友笑稱要跟她請教化妝秘訣，陳珮騏也被封為「流量女王」。

針對網友在Threads上狂傳陳珮騏的「吃飯表情」，瀏覽量竟然破百萬，她笑著回應：「幾次在劇中吃飯的場面被大家熱烈討論，才發現自己原來吃飯也有戲，好像有點可愛！」坦言看到流量破百萬確實有點嚇到，也誠實分享自己對關注的矛盾心情：「我不太敢去看自己的關注度，因為怕被喜歡得太多會膨脹，被不喜歡又會受傷。後來我決定專心演戲，不看數據，讓自己安靜地過生活、穩定地工作。」

陳珮騏（右）在《百味人生》在母親、丈夫與丈夫前妻間掙扎。（三立提供）陳珮騏（右）在《百味人生》在母親、丈夫與丈夫前妻間掙扎。（三立提供）

劇中紅雪陷入丈夫與前妻的情感糾葛，陳珮騏坦言如果是自己，「我會離開，不搶愛也不將就，主動退出。」她說如果沒有虧欠對方什麼，卻還要陷入他對前妻的情感中，那樣的愛就不純粹。與其困在複雜的關係裡，自己會選擇離婚，因為離開不一定是壞事，或許外面會有更單純、更懂得愛我的人。」她強調自己不會讓感情變成糾纏：「感情該乾淨一點，單純一點，才會幸福。」

談到這次角色轉變，她笑說這是最過癮的一次演出：「以前在八點檔演三十幾歲角色都得收斂妝容，怕觀眾覺得太老。這次角色成熟是人妻也是人母，我終於可以濃妝豔抹，說話更猖狂、穿得更誇張！」她表示，這不只是造型突破，也是角色年齡帶來的表演釋放：「紅雪有滄桑、有智慧、有傷痕，我能把這些層次都演出來，這是最痛快的地方。」

