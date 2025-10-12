自由電子報
娛樂 最新消息

台北鬧區出現百萬巨型物 宇宙人驚呼：像是穿越

宇宙人出動巨型宣傳車為小巨蛋演唱會造勢。（相信音樂提供）宇宙人出動巨型宣傳車為小巨蛋演唱會造勢。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人12月20日將登上台北小巨蛋舉辦「vivo x 宇宙人α：回到未來1986 台北小巨蛋演唱會」，這次是新的2.0版本，為了幫演唱會造勢，唱片公司斥資7位數打造巨型宣傳車，還將配合戶外廣告，讓宇宙人將開唱的消息霸占台北街頭。

當宇宙人小玉、阿奎、方Q在台北街頭看到公司送上的「回到未來」穿越時空巨型宣傳車，忍不住驚呼「像是穿越回7年前」，笑說當時也在同一地點看到自己的宣傳車，彷彿重現時空穿越的奇妙瞬間。

宇宙人將重返小巨蛋開唱，台北街頭也將出現巨型宣傳車造勢。（相信音樂提供）宇宙人將重返小巨蛋開唱，台北街頭也將出現巨型宣傳車造勢。（相信音樂提供）

除了巨型宣傳車，另外唱片公司也將在台北信義區、國父紀念館、光華商場、板橋光牆，以及台中、台南、高雄、新竹等地，於捷運及戶外廣告牆全面曝光宇宙人的演唱會訊息。演唱會門票10月18日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

